Soyez responsable et restez à la maison

N ° 107 mondial Damir Dzumhur a exhorté les gens à rester chez eux et à écouter les experts sur le coronavirus. Mercredi, l’ATP a prolongé la suspension de la tournée jusqu’au 7 juin en raison de la pandémie de coronavirus. La saison de tennis est suspendue depuis deux semaines maintenant, les tournois Masters d’Indian Wells et de Miami ayant été annulés avant même que l’ATP n’annonce la suspension.

“Je pense que nous devons tous être responsables envers nous-mêmes et envers les autres, de rester à la maison, donc cela se termine le plus tôt possible et tout redevient normal”, a déclaré Dzumhur à Sport Klub. “Personnellement, j’essaie de sortir le moins possible – pas à cause de moi – mais à cause de ce qui pourrait arriver aux personnes âgées.

Pourquoi quelqu’un ferait-il des choses qui pourraient potentiellement nuire aux autres? “De plus, Dzumhur a réfléchi à l’annulation d’Indian Wells alors qu’il retardait son vol d’une journée parce qu’il pensait que quelque chose pouvait arriver. Après avoir conduit la Bosnie-Herzégovine à une victoire en Coupe Davis contre le Sud En Afrique, le Bosniaque s’est rendu à Belgrade où il a pratiqué pendant quelques jours.

“J’ai déplacé mon vol pour jeudi matin et mercredi soir, nous avons reçu la nouvelle de l’annulation d’Indian Wells”, a révélé Dzumhur. Pendant ce temps, la saison n’a pas été facile pour l’ancien numéro 23 mondial Dzumhur, qui a connu des difficultés lors des épreuves de niveau ATP cette année.

Le triple champion bosniaque de l’ATP détient une fiche de 2-5 au niveau de l’ATP cette année et il visera certainement à faire beaucoup mieux lorsque la saison se poursuivra.