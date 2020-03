Soyez sûrs, intelligents et gentils les uns envers les autres

L’ancienne n ° 1 mondiale Angelique Kerber, d’Allemagne, a demandé à ses fans et aux gens du monde entier d’être sûrs, intelligents et gentils les uns envers les autres pendant cette période difficile due au coronavirus. Dans un tweet publié sur son compte sur les réseaux sociaux, la joueuse de tennis allemande dit: “Soyez prudents, intelligents et gentils les uns envers les autres en cette période difficile … et n’oubliez pas de rester à la maison 🙌🏻 🏠 Mes pensées vont à tout le monde touché par COVID-19 et j’espère que nous y parviendrons plus tôt qu’il n’y paraît.

Envoi de beaucoup de ❤️ # COVID19 #stayathome “Angelique Kerber est triple championne du Grand Chelem et est l’une des athlètes les plus populaires d’Allemagne.

L’Allemagne est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19 en Europe. Dimanche, le nombre de cas en Allemagne a augmenté de près de 3 000 à 13 957 du jour au lendemain, a confirmé une agence gouvernementale du pays.

Il y a également eu 11 décès supplémentaires dus à COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, portant le total en Allemagne à 31