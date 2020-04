“Spike Lee veut que je joue aussi fort que possible”

Serena Williams est la joueuse de tennis la plus titrée en dehors de son sport. La championne du Slam, 23 fois, a beaucoup contribué à la croissance du tennis féminin au cours du nouveau millénaire, mais ses espoirs de remporter une autre majeure diminuent de plus en plus.

Gagner près de 29 millions de dollars en prix et endossements, Williams était l’athlète féminine la mieux payée en 2016. Elle a répété cet exploit en 2017 alors qu’elle était la seule femme sur la liste Forbes des 100 athlètes les mieux payés avec 27 millions de dollars en prix et endossements .

Le réalisateur américain Spike Lee se présente chaque année à l’US Open, il est assis au stade Arthur Ashe de Flushing Meadows et encourage toujours Serena. Les deux personnalités renommées des États-Unis sont de bons amis, elles sont en contact depuis longtemps.

«Je connais Spike depuis de nombreuses années. Nous dînons toujours. Il a une maison dans la rue de la mienne à Palm Beach », a déclaré Serena Williams. «Je vais parfois là-bas et nous dînons. Nous jouons au tennis ensemble.

Il est super intense. Il veut que je joue aussi fort que possible. Je suis comme, Spike, tu es sûr? Je veux dire, allez. C’est une personne formidable. J’adore ses enfants. Nous nous entendons tous. Il aime les débats. Chaque fois que nous sommes au dîner, il cherche un débat.

Vous devez vous joindre et choisir. J’essaie toujours de choisir le côté opposé pour que ce ne soit qu’un débat. Mais c’est amusant. J’aime cela. C’est ce que je veux faire et c’est pour cela que je veux me souvenir. Ce n’est pas ce que je fais ici, mais comment je peux inspirer les gens hors du terrain “- a ajouté l’ancien numéro 1 mondial.