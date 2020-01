Spunky Sofia Kenin sort Ashleigh Barty de l’Open d’Australie: une nouvelle star?

“Je savais qu’elle n’allait pas m’abandonner”, a déclaré Sofia Kenin en souriant, ses longues boucles d’oreilles en or brillant au soleil. Barty ne l’a pas remis mais elle n’a pas été en mesure de faire sortir ces tours et ces tranches avec le tact qu’elle avait auparavant.

Les deux joueurs sont venus sur Rod Laver Arena avec un besoin urgent; un besoin de montrer aux foules massives leurs performances; un besoin d’exceller au niveau suivant et final. Est-ce l’indice de chaleur, la pression de la communauté du tennis ou le lecteur qui a infiltré la psyché de Barty? “J’étais à deux points de gagner cela en deux sets, ce qui est décevant.

Je me suis mis en position de gagner le match aujourd’hui et je n’ai tout simplement pas assez bien joué les plus gros points pour pouvoir gagner. Sofia Kenin a fait des terrains remarquables, n’ayant jamais dépassé le quatrième tour des tournois majeurs, sa philosophie aurait également pu la conduire à la victoire.

Elle s’est probablement dit de sortir et de faire de son mieux. Kenin était déjà gagnante en dépassant le quatrième tour, elle ne pouvait donc pas perdre. “Je me disais: ‘Je crois en moi. Si je perds le set, je vais quand même sortir et croire … je n’ai pas abandonné’, avait dit le joueur de crâne à la voix douce.

Barty a félicité Kenin en disant: “Elle a la capacité de s’adapter. Elle est extrêmement confiante en ce moment aussi … elle mérite ce respect et elle mérite la reconnaissance.” Il pourrait être possible que Kenin n’ait pas autant de biens tangibles que Barty a dû remporter une victoire.

Le dernier point gagné était tout simplement incroyable pour Kenin alors qu’elle laissait tomber sa raquette et regardait dans la direction de son père en levant les bras pour dire “ ce que j’ai gagné … je ne peux pas le croire ” Mais c’était vrai et si elle le prend persona dans la finale avec Garbine Muguruza qui joue très bien, ce court sera certainement grésillant et ce ne sera pas non plus de la chaleur.