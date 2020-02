Srdjan Djokovic: “Mon fils est le meilleur de tous les temps”

Énorme fissuré Srdjan Djokovic pour le portail russe Telegraf. Le père de Novak Djokovic a éclaté contre l’attitude du public australien lors de la finale de l’Open d’Australie 2020, soutenant encore l’Autrichien Dominic Thiem. De plus, Srdjan indique clairement que son fils pourra égaler Roger Federer en chiffres du Grand Chelem cette année. Va-t-il l’obtenir?

Critiques du public australien pour ne pas avoir soutenu son fils lors de la finale de l’Open d’Australie: “C’est incroyable ce qui s’est passé en finale de l’Open d’Australie. Le septuple champion du tournoi joue une finale sur le court central contre un Autrichien, et le public va encourager l’Autrichien. Imaginez ce manque de respect. J’ai toujours pensé que le tennis est un sport des riches, et voir comment un joueur de tennis qui vient de la pauvre Serbie est le meilleur au monde depuis plus de dix ans d’affilée semble être très ennuyeux. Il ne fait aucun doute que mon fils est le meilleur joueur de tennis de tous les statistiques le disent et qui sait à ce sujet sait que j’ai raison. “

Cela se produit dans de nombreux endroits du monde: “Ce qui s’est passé à Melbourne s’est également produit dans d’autres parties du monde, mais Novak ne s’en est jamais plaint. Il y a quelques semaines à Sydney, il est vrai qu’il a remarqué plus de soutien du public lors de la finale de l’ATP Cup contre l’Espagne. Rafa s’est plaint du public serbe, mais très rarement, nous pouvons voir comment les fans sont en faveur de mon fils Novak n’a absolument rien fait pour être détesté de cette façon Dans son pays, il est aimé et ils sont fiers de lui, mais hors de là, le pourcentage est plus faible. “

Guerre en Serbie quand Novak était petit: “Ce fut l’un des pires moments de sa vie. Je me souviens que Novak avait douze ans, Mark huit et George quatre. Je me souviens que nous nous sommes cachés quand nous avons entendu des détonations et nous étions en danger. Ce furent des mois très durs et je me souviens que toute la famille dormait ensemble dans le même pièce. Bien que des années se soient écoulées, nous nous en souvenons toujours avec une certaine crainte et si nous avons toujours un traumatisme. “

Convaincu des succès de Djokovic: “Je suis sûr que cette année, il pourra égaler Federer en nombre de tournois du Grand Chelem, car je suis sûr que Novak remportera tous les tournois majeurs de l’année. De plus, il battra Roger dans les semaines en tant que numéro un mondial et remportera la médaille de médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je pense que ce sera la meilleure année de Nole en tant que joueuse de tennis professionnelle. Le temps me donnera raison “, a conclu Srdjan.

