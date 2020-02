Srdjan Djokovic n’est pas fan de la foule de l’Open d’Australie soutenant «certains Autrichiens» en finale

Srdjan Djokovic n’était pas un fan de la foule qui se trouvait du côté de Dominic Thiem lors de la finale de l’Open d’Australie et a même qualifié le numéro 4 mondial “d’Autrichien”. Thiem, 26 ans, n’a pas réussi à remporter son premier titre du Grand Chelem à Melbourne Park alors que Novak Djokovic est revenu de deux sets pour remporter son huitième titre record de l’Open d’Australie.

“Le septuple champion de l’Open d’Australie joue sur le court central où il n’a jamais perdu de finale, contre des Autrichiens et ils applaudissent l’Autrichien … Imaginez ce manque de respect envers Novak”, a déclaré Srdjan Djokovic à Telegraf.

“C’est juste incroyable mais c’est la même chose qu’à Londres, New York … C’est mieux à Paris et la même (mauvaise) à Madrid.” C’est un sport pour les riches et ils ne peuvent pas comprendre que quelqu’un de pauvres et de petits La Serbie est le meilleur joueur du monde depuis 10 ans. “

Djokovic, 32 ans, compte désormais 17 titres du Grand Chelem dans sa collection et il est à trois Majeurs de son record absolu de Roger Federer en Grand Chelem. Toujours avec la victoire en finale de l’Open d’Australie, Djokovic est revenu au n ° 1 mondial.