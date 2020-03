Stakhovsky annonce qu’il prendra sa retraite en 2020

Sergiy Stakhovsky Il pense que le moment est venu de mettre fin à une très longue et prolifique carrière de succès. L’Ukrainien de 34 ans est loin de son meilleur niveau depuis un certain temps (il est devenu 31e du monde en 2010) et a expliqué dans des mots recueillis par Tenniscircus quels étaient ses projets à court terme. “Il devient de plus en plus difficile de jouer aux Challengers donc je vais me concentrer sur des tournois plus importants. Mon désir est d’atteindre Jeux olympiques et s’il n’y parvient pas, je n’exclus pas de prendre sa retraite à Wimbledon “, a déclaré l’homme qui a vécu son moment de gloire en battant Roger Federer dans ce tournoi en 2013. Vainqueur de quatre tournois (Zagreb 2008, Saint-Pétersbourg 2009, New Haven et Hertogenbosch 2010 ), il est temps de donner la priorité à la famille au tennis. “Il est de plus en plus difficile de se séparer de mes trois enfants pour aller jouer. Je vois très difficile de revenir à un bon niveau et je sacrifie la santé, les amis et la famille “, a déclaré l’Ukrainien.

