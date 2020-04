Stakhovsky avoue qu’en Grand Chelem, les matchs sont également truqués

Nous ne savons pas à quelle heure exacte matchs truqués ils se sont installés dans le circuit du tennis, peut-être avec l’arrivée des maisons de paris. Ce que nous ne savons pas non plus, c’est dans quelle mesure ce complot se déplace par des gangsters. Futures et Challengers ont été très pollués ces dernières années, mais qu’en est-il des grands tournois? Les rencontres sont-elles aussi manipulées Grand chelem, par exemple? Les joueurs les mieux classés ont-ils besoin de ce genre de tricherie pour s’écarter? J’en ai sûrement pas besoin, mais il y a quand même des cas. Sergiy Stakhovsky, un de ces hommes qui parle toujours haut et fort, a avoué à la télévision locale un chapitre qui vivait dans sa propre chair il y a plus de dix ans.

“Dans le Open d’Australie 2009 ils m’ont offert 100 000 $ pour avoir perdu au premier tour du match nul face à Arnaud Clément. L’offre m’a été proposée par deux personnes qui se disaient “investisseurs”. J’ai fini par perdre ce match après avoir joué deux sets à un et, quand j’ai quitté le terrain, je pense que si j’avais rencontré ces gens, je les aurais frappés avec ma raquette », explique le joueur de tennis de 34 ans à propos de cet épisode qui s’est produit il y a onze ans. derrière.

À cette époque, le joueur de Kiev était parmi les 85 meilleurs au monde et a joué pour la première fois de sa carrière le tirage au sort final à Melbourne. En fait, il cherchait sa première victoire en Grand Chelem, quelque chose qui arriverait des mois plus tard à Roland Garros après avoir atteint le deuxième tour. Le profil de Stakhovsky était idéal pour le tenter, un joueur de 23 ans qui atterrit toujours dans l’élite et qui ne sait pas s’il aura la chance de se revoir dans une boîte avec les meilleurs. Ce jour-là, Clément s’est échappé vivant dans un combat de plus de trois heures (6-3, 2-6, 4-6, 6-2, 6-1), donc Stakhovsky, malgré le rejet de l’offre juteuse, a fini par perdre le duel ordonné par ces «investisseurs». Quelle a été ta réaction?

«Dès que j’ai terminé cette réunion, je suis allé à la TIU (unité d’intégrité du tennis), où ils m’ont demandé d’identifier ces personnes. Là, j’ai arrêté leurs pieds et j’ai dit: «Attendez, êtes-vous prêt à protéger ma famille? Peut-être que cette paire de personnages n’était que des pions, mais les gens au-dessus d’eux seraient plus dangereux, et toute ma famille réside en Ukraine. Leur réponse a été qu’ils ne pouvaient rien me garantir“

La réponse sert à expliquer toute la situation que nous avons connue sur le circuit ces dernières années. Comment les joueurs vont-ils signaler ce type d’événement sinon même le TIU peut alors se couvrir le dos en cas d’alarme? Il est clair que de l’acceptation d’un jeu au simple fait de ne pas le compter, il y a un bond considérable, mais c’est que la TIU a la capacité de sanctionner pour le simple fait de sauvegarder des informations, puisque tous les joueurs de tennis sont obligés de leur dire tout type de conversation ou de message reçu. par les mafias de paris.

Stakhovsky a tout fait correctement, rejetant d’abord ce correctif puis le communiquant à la TIU, mais même avec ceux-là, il ne pouvait pas rester tranquille. Un problème difficile à résoudre qui concerne même les meilleurs talents de la tournée.

