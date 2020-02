Stan Wawrinka admet «Il est difficile de faire un gagnant contre Frances Tiafoe»

La tête de série n ° 3 Stan Wawrinka a repoussé un défi sévère de Frances Tiafoe pour le vaincre 6-3, 6-7 (4), 7-6 (1) lors du premier tour de l’Open du Mexique 2020 lundi. Avec cette victoire, Wawrinka est passé au deuxième tour à Acapulco pour la deuxième année consécutive et la troisième fois de sa carrière.

Wawrinka a battu 35 as et a sauvé tous les 9 points de rupture qu’il a rencontrés dans le match de 2 heures et 47 minutes du marathon. Le triple champion du Grand Chelem a remporté 94% de ses points au premier service.

Tiafoe a également affiché une certaine détermination dans le deuxième set. Cependant, quelques coups de fond dans le set décisif décisif ont suffi à Wawrinka pour le match.

«Il est jeune, c’est un grand joueur, il bouge bien, il joue un grand agressif. Il est difficile de gagner contre lui lorsqu’il est concentré », a déclaré Wawrinka lors de l’entretien d’après-match avec La Afición.

«J’ai eu un peu de mal à rester concentré sur ce type de match. Mais j’ai eu une chance et j’ai très bien servi. Cela m’a fait gagner beaucoup de points et m’a aidé à passer au travers », a-t-il ajouté.

Stan Wawrinka a scellé le premier set

Le service n’a pas été perturbé jusqu’au 5e match du premier set. Cependant, Wawrinka a changé de vitesse pour briser Tiafoe et gagner une avance de 4-2. La star suisse a sauvé deux balles de break avant de servir le premier set 6-3 en 35 minutes.

La tête de série n ° 3 a été splendide sur son service – atteignant 7 as et remportant 94% des points au premier service. Wawrinka n’a perdu qu’un point lors de son premier service. Les jeux de service presque parfaits de Stan ont mis Tiafoe sous une pression constante sur son propre jeu de service, qui s’est avéré être la différence entre les deux dans le premier set.

Frances Tiafoe a devancé Wawrinka dans le deuxième set

L’Américain n’a pas reculé après le premier set alors qu’il a repris son match retour dans l’action dans le deuxième set. Il a obtenu cinq occasions de pause dans le deuxième match de la série. Cependant, Wawrinka a refusé toutes les cinq chances d’obtenir une prise de service cruciale.

Frances Tiafoe a également tenu un match de service courageux tout en servant à 4-4 alors qu’il a sauvé trois points de rupture après un déficit de 15-40. Les matchs se sont déroulés avec le service jusqu’à 6-6 car le set a été forcé de passer par le bris d’égalité.

Au breaker, Tiafoe a réussi à obtenir la mini-pause et à prendre une avance de 5-3 mais une double faute a donné à Wawrinka l’occasion de revenir dans le bris d’égalité. Cependant, Tiafoe a intensifié pour gagner les deux points suivants au retour et gagner le deuxième set 7-6 (4).

Wawrinka a terminé le match dans le bris d’égalité dans le set final

Le set n’a vu aucune interruption de service jusqu’à 6-6, les deux joueurs enregistrant des points de rupture. Alors que Wawrinka a sauvé deux occasions de pause, Tiafoe a refusé 4 points de match à son adversaire.

Cependant, Wawrinka était partout dans Tiafoe alors qu’il gagnait 6 points consécutifs pour remporter le bris d’égalité 7-1 et sceller le match. Avec cette victoire, Wawrinka prolonge son tête-à-tête 2-0 contre Tiafoe. D’autre part, la séquence de perdre le set final se poursuit pour Tiafoe alors qu’il a perdu le 13e set décisif consécutif sur le circuit ATP.

Stan DELIVERS 💪 @ stanwawrinka convertit sa cinquième balle de match pour battre Frances Tiafoe 6-3 6-7 (4) 7-6 (1) à Acapulco. # AMT2020 pic.twitter.com/AGC3lopAR4

– Tennis TV (@TennisTV) 25 février 2020

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion