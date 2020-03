Stan Wawrinka: Ce sont des moments étranges

La star du tennis suisse Stan Wawrinka quitte les États-Unis et rentre chez elle après l’annulation des tournois Masters à Indian Wells et Miami. L’Indian Wells Masters a été annulé dimanche en raison de l’épidémie de coronavirus, tandis que les organisateurs du Miami Masters ont annoncé l’annulation de l’événement jeudi.

Peu de temps après l’annulation officielle de Miami, l’ATP a annoncé qu’elle suspendait le circuit professionnel masculin pour les six prochaines semaines en raison du coronavirus. Wawrinka, 34 ans, a décrit cette situation comme des «moments étranges» et a admis qu’il «ne savait pas à quoi s’attendre ensuite».

“Quitter LA pour rentrer chez lui pendant un certain temps. Ce sont des moments étranges et nous ne savons pas à quoi nous attendre ensuite”, a déclaré Wawrinka dans un message sur Twitter. “J’espère que vous restez tous en sécurité! Je pense bien sûr à tous ceux dans notre monde qui ont consacré des mois de travail à des événements qui sont maintenant annulés et aux fans qui allaient y assister. Ce sont des moments difficiles mais nous devons tous rester forts.

LA tu as été spéciale cette année. ”