Stan Wawrinka choisit le joueur le plus dur à battre au premier rang parmi les «Big 3»

La bataille entre les «Big 3» – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic est sans doute le concours le plus proche jamais vu dans l’héritage du sport. Il est presque impossible de discerner quel joueur est le meilleur parmi les «Big 3». Néanmoins, l’ancien numéro 3 mondial Stan Wawrinka a choisi le joueur le plus difficile à affronter à son apogée parmi les trois Goliaths du sport.

Wawrinka a joué contre Federer, Nadal et Djokovic lors de leurs tournois du Grand Chelem préférés. Par conséquent, il sait indéniablement ce que cela fait d’affronter les «Big 3» en surface où ils dominent le plus.

“Il m’a détruit ce jour-là” – Stan Wawrinka

Wawrinka et son ami Benoit Paire se rendent régulièrement sur Instagram en direct pendant le verrouillage du coronavirus. Les deux ont abordé divers sujets lors de leurs conversations. Comme toute autre conversation sur le tennis, les «Big 3» faisaient partie de la session live de Wawrinka et Paire.

Le Français a demandé à Wawrinka, quel joueur est le plus difficile à battre parmi les «Big 3» sur leur surface la plus dominante?

«Rafa sur terre battue. Vous ne battrez pas le premier Federer sur gazon, mais vous aurez une chance, vous perdrez peut-être 6-4, mais pas 6-2 comme contre Rafa lors de la finale de Roland Garros 2017. Il m’a détruit ce jour-là », a déclaré Wawrinka à Paire.

La star suisse est l’un des rares joueurs à avoir réussi à enregistrer plusieurs victoires contre le «Big 3». Cependant, il n’a pas réussi à vaincre Federer à Wimbledon, Nadal à Roland Garros. Il a également perdu contre Djokovic deux fois à l’Open d’Australie, mais l’a battu une fois.

Stan pourrait au moins gagner un set contre Federer en quarts de finale des championnats de Wimbledon 2014. Il pourrait également troubler Djokovic à l’Open d’Australie, l’emmenant au cinq sets en 2013 et 2015 et le battant en 2014.

Cependant, Wawrinka a été battu par Nadal à l’Open de France. Il a vu deux défaites contre le «King of Clay» avec un score exact de 6-2, 6-3, 6-1 dans les deux matchs sur terre battue parisienne en 2013 et 2017. Par conséquent, d’après son expérience, il est clair qu’il trouve Nadal le plus difficile à battre sur sa surface préférée.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion