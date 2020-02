Stan Wawrinka en vedette dans une nouvelle campagne publicitaire pour l’assureur national suisse Vaudoise

L’assureur national suisse Vaudoise, qui a 125 ans, a lancé une nouvelle campagne publicitaire avec la star du tennis Stanislas Wawrinka. La campagne parle d’une anecdote qui fait allusion aux racines de la Vaudoise et à sa longue histoire.

Philippe Hebeisen, PDG et Jean-Daniel Laffely, directeur financier et nouveau PDG de l’Assemblée générale du 12 mai 2020, ont déclaré: “En tant que star de la nouvelle campagne, nous avons spontanément pensé à Stanislas Wawrinka. Il défend les mêmes valeurs. comme Vaudoise – proche, digne de confiance et humaine.

Grâce à sa popularité, la sincérité et la confiance qu’il dégage, il jouit d’une grande crédibilité. Nous sommes très heureux que Stanislas Wawrinka soit disponible pour la campagne. “Vaudoise est un assureur national et compte plus de 100 agences dans toute la Suisse.

Voici un aperçu de la nouvelle campagne publicitaire.