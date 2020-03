Stan Wawrinka et Andy Murray ont un échange léger sur les réseaux sociaux

Les anciens champions du Grand Chelem Stan Wawrinka et Andy Murray ont eu un échange léger sur les réseaux sociaux après que la star suisse a publié une mise à jour sur son compte Instagram. Stan The Man a publié une photo de lui-même en train de savourer une fondue à la maison avec la légende “ Au moins, être à la maison signifie que je peux profiter d’une bonne fondue 🧀🍷😍 rester en sécurité safe #home #staysafe #stayhome #love Murray bien que c’était plus intéressé par les cheveux de Wawrinka plutôt que par sa fondue, et l’Ecossais a commenté: “Quelle est votre adresse pour que je puisse vous envoyer une brosse à cheveux.”

Les Suisses ont répondu: «Volontairement. Parce que maintenant je ne peux plus en acheter… Tous les magasins sont fermés.» Wawrinka a ensuite continué en disant: «Mais venant de vous et de vos célèbres cheveux, c’est plutôt drôle.

Murray a eu le dernier mot pour l’instant en disant: “En fait, je n’ai jamais possédé de brosse à cheveux, comme vous pouvez probablement le voir.” Wawrinka et Murray sont tous deux trois anciens champions du Grand Chelem. Murray tente de retrouver sa forme physique après une blessure pelvienne en octobre et tentera de faire son retour lorsque la tournée reprendra après la suspension actuelle.