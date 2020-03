Stan Wawrinka et Andy Murray partagent un échange amusant

Swiss Indoors Stan Wawrinka a publié sur Instagram une photo de lui et d’un gros ours en peluche assis à la même table et le britannique Andy Murray a vu une occasion idéale de faire une blague. Comme beaucoup d’autres, le triple champion du Grand Chelem Wawrinka passe également son temps à la maison, car la pandémie de coronavirus continue d’être un énorme problème dans le monde.

Le Suisse de 34 ans a légendé sa photo: “J’ai eu mon rendez-vous samedi soir. Et vous?” Murray, qui est également triple champion du Grand Chelem, a plaisanté dans la section des commentaires en écrivant: “Si les gens continuent à paniquer, vous devrez peut-être la cuisiner dans quelques semaines.”

Pendant ce temps, l’ATP a prolongé la suspension de la tournée jusqu’au 07 juin en raison de l’épidémie de coronavirus.

Wawrinka a disputé trois événements cette année, tandis que les espoirs de Murray d’ouvrir potentiellement sa saison au Miami Masters se sont effondrés lorsque le tournoi a été annulé. “Après un examen attentif et en raison de l’épidémie continue de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA dans le swing de terre battue de printemps ne se tiendront pas comme prévu.

Cela comprend les tournois ATP / WTA combinés à Madrid et à Rome, ainsi que les événements WTA à Strasbourg et Rabat et les événements ATP à Munich, Estoril, Genève et Lyon “, ont déclaré l’ATP et la WTA dans un communiqué conjoint.” La saison de tennis professionnel est désormais suspendu jusqu’au 7 juin 2020, y compris l’ATP Challenger Tour et l’ITF World Tennis Tour.

À l’heure actuelle, les tournois qui se déroulent à partir du 8 juin 2020 prévoient toujours de se dérouler conformément au calendrier publié. ”