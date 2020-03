Stan Wawrinka et Benoit Paire trollent Stefanos Tsitsipas sur Instagram en direct

Le Suisse Stan Wawrinka et le Français Benoit Paire se sont moqués de Stefanos Tsitsipas. Vendredi soir, Wawrinka et Paire sont allés vivre ensemble sur Instagram. Cette semaine, Wawrinka et Paire ont été actifs sur les médias sociaux car ils étaient passés en direct sur Instagram à plusieurs reprises.

Dans leur dernière vidéo en direct sur Instagram, Wawrinka et Paire ont évoqué la récente révélation faite par Tsitsipas. Jeudi, le numéro 6 mondial Tsitsipas a révélé qu’il y a quelques jours, il avait eu une discussion avec ses parents et depuis lors, il faisait de l’isolement.

“Si vous vous demandiez pourquoi je ne suis pas avec ma famille. Nous avons eu une discussion légère il y a quelques jours et je suis partie. Je les aime toujours, je veux vraiment les revoir, mais parfois c’est assez stressant d’être là.” J’ai donc décidé d’y aller et d’être seul “, a révélé Tsitsipas dans une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube, par Sports Finding.

Tsitsipas, le champion des finales Nitto ATP 2019, portait une veste jaune et Wawrinka y voyait une bonne occasion de plaisanter un peu. “Avez-vous vu la vidéo de Tsitsipas, dans sa veste jaune? Il a décidé de se mettre en quarantaine loin de sa famille”, a demandé Wawrinka à Paire, par Essential Sports.

Plus tôt cette année, Tsitsipas a frappé son père Apostolos avec une raquette lors d’une explosion à la Coupe ATP. À la question de Wawrinka, Paire a eu une réponse parfaite en disant: “C’est bien, étant donné qu’il a tendance à les frapper avec sa raquette.”