Stan Wawrinka – Grand retardataire du tennis

En raison d’une série de blessures, Stan Wawrinka a perdu sa position au sommet du tennis. Même s’il n’est pas au sommet, nous ne devons jamais oublier les réalisations de Stan. Il est surnommé «le grand retardataire du tennis» car il a connu le succès très tard dans sa carrière. Voici les réalisations de Stan Wawrinka.

Médaillé d’or olympique 2008

Aux Jeux olympiques d’été de 2008, la Suisse n’a remporté que 2 médailles d’or. L’une de ces médailles d’or a été remportée par Stan Wawrinka, qui était partenaire de son bon ami Roger Federer. Ils ont réussi à battre les Bryan Brothers en demi-finale et les Suédois Thomas Johansson et Simon Aspelin en finale.

Champion de la Coupe Davis 2014

En 2014, Stan Wawrinka a aidé l’équipe suisse à remporter la Coupe Davis. Ils ont affronté la France en finale. Stan a battu Jo-Wilfred Tsonga et s’est associé à Roger Federer pour remporter le match de double. Ces 2 victoires ont été cruciales pour la première victoire suisse en Coupe Davis.

Gagnant de 3 tournois du Grand Chelem

Remporter 3 tournois du Grand Chelem est la plus grande réussite de Stan Wawrinka. Son premier grand chelem est venu à l’Open d’Australie 2014 où il a battu Rafael Nadal en 4 sets. Il a ensuite remporté l’Open de France 2015 et l’US Open 2016 en battant Novak Djokovic à deux reprises. Sa performance lors de la finale de l’Open de France 2015 a été l’une des plus grandes performances de tous les temps.

N ° 3 mondial

2014 a été l’année de percée pour Stan Wawrinka. Après sa victoire à l’Open d’Australie 2014, il fait son entrée dans le top 5 pour la toute première fois. Il a atteint un classement de carrière no. 3 faisant de lui l’un des meilleurs joueurs de l’époque.

Stan a définitivement eu une merveilleuse carrière. En raison de blessures, il n’a pas pu jouer son meilleur tennis mais il a montré des signes de forme au cours des 6 derniers mois. Il a battu Novak à l’US Open 2019 et a survécu à Daniil Medvedev à l’Open d’Australie 2020. Espérons qu’il reviendra jouer son meilleur tennis et remportera quelques tournois du Grand Chelem avant de prendre sa retraite.