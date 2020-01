Stan Wawrinka: “Je reviendrai ici l’année prochaine”

Joueuse de tennis suisse Stan Wawrinka a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments après être tombé sur l’Allemand Alexander Zverev en quart de finale de l’Open d’Australie 2020. Le Suisse a analysé la réunion et a avoué que sa tête reviendrait ici l’année prochaine, donnant un aperçu qu’un éventuel retrait en fin de saison ne lui a pas encore traversé l’esprit.

Dynamique des réunions: “J’étais un peu nerveux avant le début du match, mais avec le passage des minutes, je me sentais mieux et j’ai fait un premier set spectaculaire. J’ai joué très agressif, bien bougé et pressant beaucoup mon adversaire pour faire beaucoup d’erreurs.” donc le jeu a changé et Sascha a amélioré son niveau et a commencé à montrer pourquoi il est considéré comme un futur champion du Grand Chelem. J’ai aussi fait beaucoup d’erreurs et qu’il a réussi à profiter pleinement pour entrer pleinement dans le jeu et finalement prendre le triomphe”.

Soutien public: “J’ai une affection très spéciale pour ce public, car ici j’ai accompli de grandes choses dans ma carrière sportive. J’adore venir en Australie chaque année. Ce n’est pas seulement pour pouvoir jouer dans la Rod Laver Arena, mais pour jouer sur n’importe quel terrain. autant de piste que je joue, beaucoup de gens viennent toujours me voir et je reçois beaucoup de soutien de leur part. Aujourd’hui, ils m’encouragent à tout moment et c’est très gratifiant pour moi. “

La fatigue le trompa: “Je suis passé de deux très longs matchs à cinq sets et je savais que tôt ou tard je finirais par le payer. C’était au milieu du deuxième set quand j’ai commencé à sentir que je n’étais pas bien physiquement et que je manquais d’énergie. Malgré tout, je jouais bien, mais Je n’étais pas frais sur mes jambes et Zverev s’améliorait sur le terrain avec le passage des matchs. Il était supérieur à moi dans le match et était clairement digne de la victoire. “

Service de Alexander Zverev: “Il y a eu beaucoup de discussions sur l’arrivée en Australie avec des problèmes au service, mais cela a été vu tout au long du tournoi qui s’est grandement amélioré. Les deux fois que j’ai joué avec lui ont été impériales avec le service et ont rendu les choses difficiles pour moi. beaucoup pour pouvoir rompre votre service. Je sais à quel point vous êtes capable de sortir et même s’il y a des jours où vous n’avez pas raison, vous pouvez être assuré d’avoir un bon service. “

Tournois à venir: “Je dois parler à mon équipe d’entraîneurs, mais en principe je jouerai à Montpellier, Rotterdam, Acapulco et Indian Wells dans les semaines à venir.”

Retour à l’Open d’Australie: “J’espère revenir ici l’année prochaine. Mes sentiments dans cette édition ont été très bons. Je ne peux rien garantir, car c’est long et tout peut arriver, mais dans ma tête, je reviens ici l’année prochaine”, a-t-il conclu. Wawrinka qui peut quitter Melbourne satisfait du match.

