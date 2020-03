Stan Wawrinka mécontent de la programmation du Grand Chelem

La pandémie de coronavirus a enfermé tout le monde dans leurs maisons et tout le monde est auto-mis en quarantaine. Au milieu de tous les ravages, le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka profite le plus de la période de quarantaine. Il passe du temps de qualité avec lui-même et prend simultanément toutes les précautions nécessaires.

Certes, Wawrinka ne soutient pas l’idée de jouer trois tournois consécutifs vers la fin de l’année. L’Open de France 2020 a été reprogrammé en septembre. Et cela commencera seulement sept jours après la conclusion de l’US Open.

Mardi, Stan Wawrinka et Benoit Paire ont réalisé une session en direct sur Instagram. Les deux meilleurs amis de l’ATP Tour ont interagi avec leurs fans.

Pendant l’interaction, Wawrinka a montré sa réticence à jouer trois tournois de suite. “Il n’y avait aucun moyen que nous ayons Wimbledon, l’US Open et Roland Garros dos à dos à la fin de l’été”, a déclaré le numéro 17 mondial.

La Fédération du tennis français a reporté Roland Garros le 17 mars, après que le président français Emmanuel Macron a annoncé un verrouillage en France. Leur décision a été prise unilatéralement par la FFT et les autres Slams, ATP ou WTA n’ont pas été intégrés dans l’organe de décision.

Le French Open devrait avoir lieu du 20 septembre au 4 octobre 2020. Leurs nouvelles dates se chevauchent avec l’événement Laver Cup (prévu dans la dernière semaine de septembre) et l’US Open n’a pas encouragé leur décision unilatérale de reporter un Grand Claquer.

«À un moment où le monde se rassemble, nous reconnaissons qu’une telle décision ne devrait pas être prise unilatéralement, et donc l’USTA ne le ferait qu’en pleine consultation avec les autres tournois du Grand Chelem, la WTA et l’ATP, l’ITF et notre partenaires, y compris la Laver Cup », a annoncé l’US Open.

Depuis leur création, les tournois du Grand Chelem n’ont été annulés que pendant les deux guerres mondiales. Et dans le tennis Open Era, ils n’ont jamais été annulés. La pandémie de coronavirus a reporté les Jeux olympiques de Tokyo au calendrier 2021. Et en ce qui concerne les majors en 2020, il y a encore un peu d’espoir pour leur apparition cette année.