Stan Wawrinka partage la mémoire de l’or olympique avec Roger Federer

Les JO reportés à 2021, c’est officiel. Le CIO l’a annoncé avec une déclaration après les nouvelles attendues par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les Jeux Olympiques conserveront le nom des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, tel que rapporté par le gouverneur de la capitale japonaise.

Les jeux de l’année prochaine “témoigneront de la défaite du virus”, a déclaré le Premier ministre Abe. Pendant ce temps, la flamme olympique restera au Japon, où elle devait quitter Fukushima jeudi. La décision est intervenue après la vidéoconférence entre le gouvernement japonais et le président du CIO, Thomas Bach, pour décider ensemble de l’avenir des Jeux olympiques de 2020.

Ils ont été rejoints par Mori Yoshiro, président du comité d’organisation de Tokyo 2020; le ministre olympique, Hashimoto Seiko; Le gouverneur de Tokyo, Koike Yuriko; le président de la commission de coordination du CIO, John Coates; le directeur général du CIO, Christophe De Kepper et le directeur exécutif des Jeux Olympiques du CIO, Christophe Dubi.

Quelques minutes après l’annonce, Stan Wawrinka a posté une photo de lui et de Federer souriant avec les mots: “A bientôt en 2021! #Olympics #greatmemories #goldmedal #seeyou # 2021 #stayhome #staysafe.” Le président de l’ITF, David Haggerty, a ajouté: «La situation sanitaire mondiale continue d’évoluer à un rythme extraordinaire et nous sommes confrontés à une situation sans précédent qui exige un leadership responsable et des décisions éclairées.

Bien que ce soit une déception amère pour tous ceux qui se préparent et s’entraînent dur, nous comprenons tous que la protection de la vie humaine, de la santé et de la sécurité passe avant tout. L’ITF soutient cette décision et continuera de collaborer pleinement avec le CIO et l’IPC à l’horizon 2021.

Nous avons hâte de voir tous les athlètes, les bénévoles et les fans quand il sera sécuritaire pour nous de nous rencontrer et de participer de notre mieux aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ».