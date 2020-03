Stan Wawrinka partage les mises à jour de l’épidémie de coronavirus et la suspension de la tournée

Le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka a exhorté les gens à être responsables et à rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus. “Il est important de rester à la maison! L’important est la santé”, a déclaré Wawrinka à RTS 1.

Le 12 mars, l’ATP a initialement suspendu la tournée pendant six semaines en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais certains joueurs n’étaient pas trop optimistes quant à la reprise du Tour fin avril. Leurs doutes sont devenus réalité la semaine dernière lorsque l’ATP a prolongé la suspension du Tour jusqu’au 07 juin.

Le 8 juin, la saison de gazon devrait commencer. Mais même maintenant, il y a un doute croissant que de nouvelles suspensions pourraient survenir, car la Grande-Bretagne ne semble pas près de résoudre le problème des épidémies de coronavirus. “Je parle de la situation avec des amis du Tour.

Nous savons que cela durera longtemps et le plus difficile est de ne pas savoir quand ça va recommencer. J’essaie donc de me maintenir en forme “, a déclaré Wawrinka. L’ancien numéro 3 mondial Wawrinka sera un peu plus actif sur les réseaux sociaux pendant cette pause forcée.

Le week-end dernier, Wawrinka a publié une photo sur Instagram où lui et un gros ours en peluche pouvaient être vus assis à travers la même table. Le Suisse a légendé la photo: “J’ai eu mon rendez-vous samedi soir. Et vous?” “J’essaie de divertir les gens, de continuer à sourire.

Il s’agit d’être créatif tout en restant à la maison “, a ajouté Wawrinka.