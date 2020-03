Stan Wawrinka partage une photo avec Roger Federer après avoir remporté la médaille d’or à Pékin

Aux côtés de quatre Majors, les Jeux Olympiques de Tokyo auraient dû être le point culminant de la saison de tennis en cours, avec de nombreux joueurs de haut niveau prêts à chercher la médaille d’or à Ariake Tennis Park entre le 25 juillet et le 2 août. Néanmoins, la pandémie de coronavirus a forcé l’ATP et la WTA de reporter tous les événements jusqu’à la deuxième semaine de juin et le principal événement sportif de l’année n’aurait pas pu avoir lieu à Tokyo dans ces circonstances non plus, le Comité International Olympique décidant de reporter les Jeux d’été, comme les Japonais Le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré mardi.

Stan Wawrinka a partagé une photo de lui-même avec Roger Federer de Pékin 2008 lorsqu’ils ont remporté la médaille d’or en double masculin, dans l’espoir de concurrencer son grand frit l’été prochain également. Après une défaite surprenante contre Tomas Berdych à Athènes 2004, Roger Federer est venu aux Jeux olympiques de Pékin comme l’un des favoris pour la médaille d’or en simple masculin, refusée par James Blake en quart de finale.

Après cela, Roger s’est concentré sur l’épreuve de double masculin, unissant ses forces à son bon ami Stan Wawrinka pour forger une grande équipe qui a tout fait pour remporter la médaille d’or pour la Suisse et gagner la gloire olympique.

Un jour avant la finale, le duo suisse avait un calendrier chargé, battant Mahesh Bhupathi et Leander Paes en quarts avant d’étourdir Bob et Mike Bryan en demi-finale pour atteindre le match pour le titre contre Simon Aspelin et Thomas Johansson qui a prévalu contre Arnaud Clement et Michael Llodra en quatre heures et 46 minutes!

Après cette victoire palpitante contre les frères Bryan, Roger et Stan ont été motivés et motivés pour faire un dernier coup et remporter l’or le 16 août, évinçant les Suédois 6-3, 6-4, 6-7, 6-3 pour commencer un célébration massive après un gagnant du service de Roger dans le dernier point.

La paire suisse a mérité la première pause dans le quatrième match et a fermé le score après une excellente prise de Roger lors du match neuf pour un 6-3. Ils ont également marqué une pause dans le set numéro deux pour un 6-4, servant mieux que les Suédois et faisant moins d’erreurs pour se rapprocher de la ligne d’arrivée.

Johansson et Aspelin ont finalement brisé leurs rivaux au début du troisième set pour gagner du terrain, même si ce fut de courte durée car ils ont perdu leur service dans le match suivant après trois doubles fautes! Pourtant, les Suédois ont remporté le bris d’égalité 7-4 pour prolonger la rencontre pour au moins un set supplémentaire, dans l’espoir de faire un retour complet et de soulever le premier titre ensemble.

Il s’est avéré que le troisième set était leur maximum puisque Wawrinka et Federer ont marqué une pause dans le quatrième match du quatrième set pour conserver l’avantage jusqu’à la fin pour devenir champions. Cette médaille est venue au moment idéal pour Roger qui était sur le point de perdre le non. 1 place à Rafael Nadal deux jours plus tard, quittant le trône de l’ATP pour la première fois en quatre ans et demi.