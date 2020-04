Stan Wawrinka pense que le service de Rafael Nadal est très sous-estimé

Stan Wawrinka a été l’un des rares joueurs à avoir battu plusieurs fois Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ces dernières années. Wawrinka et Novak Djokovic ont joué 25 fois avec Wawrinka derrière 6-19; Cependant, les deux ont disputé de nombreux matchs serrés et c’est donc une rivalité très compétitive depuis 2013.

Stan et son compatriote Roger Federer se sont affrontés 26 fois avec Wawrinka 3–23. Wawrinka et Rafael Nadal ont joué 20 fois avec Wawrinka derrière 3-17 contre l’Espagnol. Le Suisse a expliqué que le service de Nadal est très sous-estimé et qu’il a du mal à rendre ces services.

«J’ai du mal à bien renvoyer le ballon à cause de la rotation qu’il frappe et du service gauche. Il n’a pas le meilleur service, mais il me rend les choses difficiles et me met toujours directement sous pression. Sur terre battue, c’est impossible.

Oubliez ça », a déclaré Wawrinka lors d’un chat en direct avec Chris Evert. “Novak est celui des Big Three que j’aime jouer le plus, même si je l’ai perdu plusieurs fois. Je joue le meilleur contre lui et j’ai eu la chance de battre contre lui en Grand Chelem.

J’ai l’impression de pouvoir garder mon pouvoir avec lui pendant trois, quatre ou cinq heures. Ces trois fois où je l’ai battu, j’ai continué à jouer mon jeu », a-t-il ajouté. «Mais même après avoir battu Rafa ou Novak, ils sont toujours bien meilleurs que moi.

Ils sont toujours dans une catégorie différente de moi. Je les ai battus une fois ici ou là, mais je sais que c’est une ligue différente », a conclu le triple champion du Grand Chelem.