Stan Wawrinka récompense la grandeur de Rafael Nadal et Roger Federer

Le Suisse Stan Wawrinka a fait l’éloge de l’Espagnol Rafael Nadal et du Suisse Roger Federer lors de sa session Instagram Live avec Benoit Paire. Nadal, considéré de loin comme le meilleur coureur de terre battue de tous les temps, a remporté un record de 12 titres de Roland-Garros.

Wawrinka, le champion de l’Open de France 2016, n’avait aucune chance contre Nadal en finale à Roland-Garros un an plus tard alors que l’Espagnol démolissait le Suisse 6-2 6-3 6-1. De l’autre côté, Federer, 38 ans, est huit fois record champion à Wimbledon.

Wawrinka sur le plus grand défi des versions principales de Fed on grass, Rafa on clay, Novak on hard:

«Rafa sur terre battue. Vous ne battrez pas le premier Fed sur l’herbe, mais vous aurez une chance, vous perdrez peut-être 6-4, mais pas 6-2 comme contre Rafa dans la finale (17) RG.

