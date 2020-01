Stan Wawrinka remporte Daniil Medvedev à l’Open Australie 2020

Il y a des joueurs qui, quel que soit le contexte dans lequel ils arrivent à un rendez-vous, doivent être pleinement pris en compte en tant que candidats. Stan Wawrinka C’est l’un d’eux. Le Suisse continue de démontrer qu’il possède les caractéristiques intangibles des grands champions et qu’avoir remporté trois tournois du Grand Chelem à l’âge d’or de l’histoire du tennis est la meilleure garantie de continuer à le considérer dans la bataille pour le triomphe des grands événements. Daniil Medvedev Il est venu avec la vitole préférée, mais il savait qu’il ne pouvait pas dire au revoir devant Lausanne. Attentes autour de ce match de huitièmes de finale Open d’Australie 2020 Ils étaient énormes et non seulement remplis, mais dépassés. Le solde a fini par opter pour la partie suisse pour un résultat de 6-2 2-6 4-6 7-6 (2) 6-2.

L’intensité des deux était palpable dès le premier échange. Deux hommes qui font de la polyvalence leur plus grande vertu et qui ont entamé une belle bataille pour trouver l’équilibre parfait entre agressivité et constance. Ça a commencé quelque chose de froid premier set le joueur de tennis russe, l’air submergé par la détermination de son adversaire. Un pourcentage élevé de premiers services, des changements de direction avec leurs tirs et une recherche inexorable de la droite de Daniil étaient les ingrédients qui ont assaisonné la victoire partielle de Stan, qui en a profité et a fait voir au monde que Medvedev peut avoir des trous dans son tennis s’il Ils cherchent dur.

La réaction du Russe n’était pas attendue. La colère face à ses mauvaises performances au début était le moteur idéal pour que Medvedev réagisse magistralement seconde partielle. Il a augmenté son pourcentage de premiers services, a été plus agressif avec ses tirs et n’a donné que trois points au service. Stan semblait relâcher un sommet et c’était mortel pour ses intérêts, puisqu’il avait perdu le cours du match. La crise suisse a duré jusqu’au début de la troisième manche, où il a rendu son service de manière enfantine. Le match est revenu à l’équilibre et il semblait y avoir un soupçon de réaction, mais Daniil a étouffé les tentatives de Wawrinka avec une consistance admirable de la zone arrière.

En tout cas, il semblait que Medvedev n’était pas aussi confiant qu’il est habituel ces derniers temps. Il a nourri plus d’erreurs du rival que ce qu’il proposait et cela, qui sert à gagner la grande majorité des joueurs, ne suffit pas à briser la résistance d’un grand champion comme le Suisse. Cela a été démontré lors de la quatrième set, Stan a encore élevé son niveau et équilibré beaucoup le match. Il n’y avait qu’une seule balle de rupture et c’était en faveur de Daniil, que la sauver a servi la Suisse à gagner encore plus de confiance. Après des échanges dynamiques de pouvoir à pouvoir, le bris d’égalité a été atteint, où le tennis de Wawrinka a brillé avec sa propre lumière et a permis au jeu de prendre un résultat de rêve.

Et est-ce un duel de cette ampleur résolu dans un cinquième set C’est un cadeau pour tous les amateurs de tennis, et plus encore en tenant compte de la qualité du jeu qui s’y affiche. Les meilleures mesures du match ont été vécues et il n’y a aucune crainte à s’assurer que ce fut l’un des meilleurs partiels du tournoi. Wawrinka a commencé incommensurablement et avec un jeu splendide pour le reste, il a réussi à éclater. Medvedev n’a pas froissé, ce qui a frappé le reste encore et encore, testant la résistance suisse. Stan a attaqué la tombe ouverte, son revers était un couteau dans du beurre et a brisé la résistance numantine de Daniil.

On a vu que Wawrinka qui a pu soumettre le Big3 et ajouter trois titres du Grand Chelem, à ce joueur qui trouve des coups gagnants avec son revers d’une manière aussi énergique qu’esthétique et, en bref, ce champion parfois pas aussi valorisé que Je devrais l’être. Dans le septième match, avec un avantage de 4-2, il a découvert le pot des essences après avoir sauvé trois balles cassantes pour le Russe et a réussi à faire une deuxième pause qui l’a placé à un pas de la gloire. Il a certifié sa victoire et a terminé le match avec 71 tirs gagnants et 64 erreurs, des données qui montrent sa formidable précision. Stan Wawrinka descendre du tournoi à un Daniil Medvedev qui semblait appelé à se battre pour le titre, et se présente comme candidat pour tout dans le Open d’Australie 2020.

