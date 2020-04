Stan Wawrinka souhaite aider d’autres joueurs de tennis

Il reste de moins en moins de «meilleurs» joueurs qui n’ont pas donné leur avis sur des questions d’actualité dans le tennis masculin. Au fur et à mesure de l’avancée de Djokovic, et à laquelle Nadal et Federer ont rejoint, mais pas Thiem, le dernier à s’aligner sur le ‘Big3’ est son ami et compatriote Stan Wawrinka. Celui de Lausanne a raconté, dans une interview à L’Equipe, comment il voit l’horizon du monde du tennis, l’unification de la WTA et de l’ATP et la nécessité de soutenir les joueurs de tennis avec plus de problèmes.

“Il est difficile d’imaginer commencer à jouer immédiatement”, explique Stan Wawrinka. “Le tennis est l’un des sports les plus difficiles à gérer par rapport au coronavirus. Non seulement les pays doivent s’ouvrir, mais nous devons aussi pouvoir voyager et nous réunir. Le tennis sera la dernière étape. Roland Garros, par exemple, n’est pas Organisé par une cinquantaine de personnes. Donc, même si nous jouons sans public, il y a beaucoup de monde. Il est trop tôt pour le savoir. Tout est possible. Nous ne pourrons peut-être pas concourir en 2020. “

“Stan, en faveur de l’aide aux joueurs de tennis les plus défavorisés”

D’autre part, et comme nous l’avons recueilli sur le web il y a quelques heures, Stan Wawrinka est très favorable à l’unification des deux circuits. “Lorsque Roger parle, il fait bouger les choses beaucoup plus rapidement. Si l’ATP et la WTA trouvent la bonne formule, cela peut être très intéressant pour l’avenir du tennis.”

Enfin, le triple vainqueur d’un Grand Chelem rappelle “l’importance de soutenir les joueurs qui ont beaucoup de difficultés”. “Si le tennis existe, c’est grâce à tous les joueurs, pas seulement à ceux du sommet. Mais tout cela montre qu’il y a un manque d’harmonie dans le tennis professionnel: les Grands Chelems contribuent beaucoup d’argent à leur Fédération. Cela crée encore plus de déséquilibres entre les quatre et les autres. “

.