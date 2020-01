Stan Wawrinka «trouve des solutions» pour vider Daniil Medvedev de l’Open d’Australie

Stan Wawrinka a remporté l’une de ses victoires à couper le souffle en survivant à Daniil Medvedev en cinq sets pour atteindre le quart de finale de l’Open d’Australie.

Le champion 2014 s’est retrouvé deux sets à un, mais a renversé la vapeur pour vaincre la quatrième tête de série 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (7-2), 6-2 en trois et un. -une demi-heure sur Margaret Court Arena.

Bienvenue à la finale 🎱, @stanwawrinka!

Le champion 2014 déf. Daniil Medvedev 6-2 2-6 4-6 7-6 (2) 6-2 pour atteindre son cinquième quart de finale #AusOpen. # AO2020 pic.twitter.com/XcRV9wrq86

– #AusOpen (@AustralianOpen) 27 janvier 2020

“C’était un match incroyable et une atmosphère incroyable”, a déclaré Wawrinka, qui a touché 71 vainqueurs et a commis 64 fautes directes. «C’était vraiment difficile de jouer contre Daniil. J’ai dû élever mon niveau dans les quatrième et cinquième sets. Le niveau était super élevé et l’atmosphère est toujours quelque chose de spécial ici en Australie.

“Je trouve des solutions. Je perdais un peu de confiance dans les deuxième et troisième sets, et je me battais contre moi-même pour jouer mon match. J’ai dû me battre, rester positif et je suis content du résultat. “

Wawrinka s’est cassé lors des matchs quatre et huit pour prendre le premier set qui a duré un peu plus de 30 minutes, mais le finaliste de l’US Open, Medvedev, a riposté avec deux pauses dans le deuxième set pour le niveler, puis a devancé avec un seul pause dans le septième match du troisième set.

Le quatrième set a été un bon slugfest avec seulement une opportunité de point de rupture dans le quatrième match, mais Medvedev a rapidement fermé la porte et il est donc allé au bris d’égalité.

Le Suisse a été aux commandes dès le début et n’a jamais renoncé à son avantage pour le porter à un décideur et il a mis le pied à la gorge dès le début avec une pause dans le premier match, puis a obtenu une police d’assurance dans le septième match.

Medvedev n’avait aucun moyen de revenir en arrière et, alors que Wawrinka a remporté son 51e setter en carrière en cinq sets, l’attente du Russe pour gagner un match après avoir parcouru les distances continue alors que son record est de 0-6.

Wawrika affrontera Alexander Zverev ou Andrey Rublev en quart de finale.

