Stan Wawrinka vintage domine Daniil Medvedev pour atteindre QF

L’ancien champion de l’Open d’Australie, âgé de 34 ans, Stan Wawrinka est de retour dans les huit derniers à Melbourne, éliminant la 4e tête de série Daniil Medvedev 6-2, 2-6, 4-6, 7-6, 6-2 en trois heures. et 25 minutes. Stan a gagné neuf points de plus que le finaliste de l’US Open, gardant le ballon sur sa raquette et tirant 71 vainqueurs et 64 fautes directes, laissant Daniil sur un rapport constant mais pas assez bon de 44-35.

Medvedev a été un bris d’égalité en quart de finale et un pas de plus par rapport à l’année dernière quand il a perdu contre Novak Djokovic dans ce même tour, incapable de franchir cette étape supplémentaire et de finir du côté des perdants dans son sixième match de cinq sets. à Majors, toujours à la recherche de la première victoire au marathon sur la plus grande scène de tennis.

Stan a converti quatre occasions de pause sur 11 tandis que Daniil a saisi trois occasions sur huit au retour, pas assez pour franchir la ligne d’arrivée devant les Suisses et rester sur la course au titre, se classant parmi les favoris aux côtés de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

Wawrinka a lancé la rencontre de la manière la plus forte possible, perdant quatre points au service dans l’ouvreur et offrant deux pauses pour un 6-2. Il a cassé Daniil lors du quatrième match lorsque le Russe a placé un revers long, perdant deux autres chances de pause deux matchs plus tard et offrant cette deuxième pause à l’amour à 5-2 pour assurer le set en 32 minutes.

Relevant son niveau dans le set numéro deux, Medvedev a trouvé que la portée derrière le tir initial ne donnait que trois points dans ses matchs, accordant deux pauses pour un 6-2 et des vibrations plus positives avant le reste de la rencontre.

Il a battu le Suisse sujette aux erreurs dans le troisième match et une fois de plus à 3-1 lorsque Stan a réussi un coup droit facile, saisissant l’ensemble avec trois gagnants de service à 5-2 pour égaliser le score global. Wawrinka n’a pas pu faire grand-chose au retour dans le troisième set également, se brisant au septième match suite à une erreur de revers et permettant à Medvedev de conclure le set avec un vainqueur de service dans le dixième match et de se rapprocher de la ligne d’arrivée.

En l’absence d’erreurs, Stan a commencé à mieux jouer derrière le tir initial du quatrième set, perdant une chance de pause dans le quatrième match et entamant le bris d’égalité avec la pression sur le dos, car il devait le gagner pour rester en vie.

Le joueur le plus expérimenté a volé le service de son rival à deux reprises à 1-0 pour forger l’avantage, prenant le set lorsque Daniil a inscrit un revers au neuvième point et a pris de l’ampleur avant le décideur. Là, il a battu Medvedev à 15 au premier match, repoussé trois occasions de pause à 2-1 et produit une autre pause au septième match qui l’a envoyé plus près de la ligne d’arrivée.

Servant pour la victoire au huitième match, Stan a forcé une erreur de Daniil pour sceller l’affaire et avancer dans les huit derniers où il joue contre Andrey Rublev ou Alexander Zverev.