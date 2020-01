Stan Wawrinka voit sa retraite de très près

Il ne fait jamais de mal de faire le point et de réfléchir sur l’avenir de la carrière professionnelle. C’est ce qu’il a fait Stan Wawrinka dans une interview accordée au journal australien Daily Telegraph, dans laquelle il n’a pas de cheveux sur la langue pour analyser son tennis ces derniers mois, ainsi que communiquer ses objectifs sur le circuit et laisser un aperçu de son apparence à l’avenir, où il déclare que Sa retraite du tennis professionnel est beaucoup plus proche que prévu.

Importance pour lui de continuer dans le monde du tennis: “Je sens que j’ai de la chance de continuer à jouer au tennis, de continuer à être à un niveau qui me permet de me battre à nouveau pour des choses importantes. La vie d’un joueur de tennis est incroyable, car vous voyagez partout dans le monde, voyez tellement d’endroits et profitez de la maximum de chaque tournoi. Bientôt j’aurai 35 ans et il est très évident que je suis dans la dernière ligne droite de ma carrière. Je pense qu’il me reste très peu et je prends simplement chaque tournoi comme s’il s’agissait des derniers que je jouerai. “

Voyez-vous le retrait très prochainement?: “Je n’y pense toujours pas, mais vous comprenez déjà que vous êtes dans la dernière partie de votre carrière. Malgré cela, j’aime toujours le tennis. Si je veux me battre pour des choses importantes et gagner un autre tournoi, je dois me concentrer sur tout. moment et ne pas trop penser au passé et au futur. Comme je l’ai dit plus tôt, je sais que la fin est proche et tôt ou tard, cela arrivera, mais avant cela, je veux continuer à profiter un peu plus du tennis. “

Début à l’Open d’Australie 2020 contre le Bosniaque Damir Dzumhur: “Je suis très heureux d’être ici, un tournoi dont j’ai de très bons souvenirs et où j’aime toujours être. J’ai bien démarré l’année, atteignant les demi-finales du tournoi de Doha et grâce à cela j’ai repris un rythme compétitif.” Je sais que si je parviens à surmonter les premiers tours sans problème, je serai un joueur de tennis très dangereux pour ceux ci-dessus, mardi je débute devant Dzumhur, un joueur de tennis qui, bien qu’il ne soit pas à son meilleur maintenant, est capable de compliquer les choses s’il a sa journée. Je sais que je dois me concentrer dès le premier moment si je veux gagner sans trop de problèmes “, a conclu le joueur suisse.

.