Statistiques finales de l’Open d’Australie 2020, paris et aperçu: Sofia Kenin v Garbine Muguruza

L’une joue dans sa première finale du Grand Chelem, l’autre est une double gagnante majeure. Est-ce que Sofia Kenin lèvera son premier trophée du Grand Chelem après la finale de l’Open d’Australie de samedi ou Garbine Muguruza deviendra-t-elle une triple gagnante majeure?

Nous vous donnons toutes les informations que vous devez savoir avant la finale féminine de l’Open d’Australie 2020 à Melbourne Park.

Sofia Kenin

Âge: 21 ans

Classement mondial: 15

Meilleur classement en carrière: 12

Titres en simple en carrière: 3

Titres du Grand Chelem: 0

Garbine Muguruza

Âge: 26

Classement mondial: 32

Classement en carrière: 1

Titres en simple en carrière: 7

Titres en Grand Chelem: 2

Formulaire récent

Après avoir remporté un seul match lors de ses deux précédentes visites à Melbourne Park, la 14e tête de série Kenin a été brillante lors du tournoi de cette année.

Ashleigh Barty, la numéro un mondiale, a été le plus gros cuir chevelu de Kenin en étourdissant la double vainqueur du Grand Chelem en demi-finale, remportant 7-6 (8-6), 7-5, tandis qu’elle battait également la sensation de l’adolescente américaine Coco Gauff 6- 7 (5-7), 6-3, 6-0.

Quant à sa forme à venir à l’Open d’Australie, il n’y avait aucun indicateur réel qu’elle était sur le point de se lancer dans une course magique car elle a perdu lors des 16 dernières contre Naomi Osaka à Brisbane et a également quitté l’International d’Adélaïde au même stade.

Le non-ensemencement signifiait que Muguruza avait un itinéraire plus difficile vers la finale, mais elle a fait un travail léger de ses adversaires les mieux classés en renversant la cinquième tête de série Elina Svitolina 6-1, 6-2, en battant la neuvième tête de série Kiki Bertens 6-3, 6-3 tandis que quatrième tête de série, Simona Halep a été envoyée 7-6 (10-8), 7-5 en demi-finale.

Muguruza a certainement montré un aperçu de retrouver son meilleur niveau dans la préparation à Melbourne car elle était demi-finaliste à Shenzhen et a atteint le quart de finale à Hobart.

Un de plus à parcourir.

Tête à tête

La paire ne s’est rencontrée qu’une seule fois, lors du premier Open de Chine en septembre 2019, et c’est le jeune Américain qui s’est imposé en tête de la victoire 6-0, 2-6, 6-2.

Ce qu’ils ont dit

Sofia Kenin: Je vais d’abord profiter du moment. Vous n’en faites pas l’expérience si souvent. Bien sûr, je vais en profiter. Cela est si excitant. Littéralement des papillons.

Je vais aussi me concentrer sur ce que je dois faire, me concentrer sur mon jeu. Je suis arrivé ici, il est temps de briller, de faire de mon mieux… Avec un peu de chance, fais quelque chose de plus spécial.

Garbine Muguruza: je pense [Kenin is] jouer très bien. Je pense que depuis un moment, elle progresse dans le classement et les résultats. Je pense donc qu’elle mérite d’être en finale avec le tennis qu’elle a montré.

[The last time we played] n’était pas un très bon match de mon côté. Je pense qu’elle a bien joué. C’était la première fois que nous jouions, donc c’était bien d’avoir ce match comme référence. Je veux dire, ça va être un match difficile. C’est la finale d’un Grand Chelem. Peu importe qui est votre adversaire.

Pari

Avec deux trophées du Grand Chelem déjà dans son sac, il n’est pas surprenant que Muguruza soit le favori des bookmakers, même si Kenin est le joueur le plus haut placé.

L’Espagnol est en jeu un peu partout, avec le 8/13 de Bet365 pour une victoire pure et simple typique. Kenin, en comparaison, peut être soutenu à 11/8.

Vous devrez peut-être être plus précis si vous voulez obtenir des cotes favorables sur une victoire de Muguruza. Si vous avez envie de gagner en deux sets, alors les cotes 6/4 l’attendent, tandis que 3/1 sont les cotes typiques pour elle de gagner en trois sets.

Kein, quant à lui, peut être soutenu à 11/4 pour le gagner en deux et 4/1 pour remporter le titre sur un set décisif.

Conclusion

C’est difficile à prévoir car ce sont certainement deux finalistes surprise qui ont eu des courses de rêve pour se rendre au match phare sur Rod Laver Arena.

Muguruza a l’expérience, ayant remporté deux des trois finales du Grand Chelem dans lesquelles elle a participé, tandis que Kenin apportera l’exubérance juvénile.

Cependant, l’histoire récente a enseigné qu’il ne faut pas négliger les jeunes armes, car Naomi Osaka et Bianca Andreescu ont prouvé que le manque d’expérience dans les finales majeures ne compte pour rien.

Les premiers matchs sont souvent décisifs pour les premiers finalistes et Osaka et Andreescu ont montré que si vous pouvez dominer tôt, la bataille est presque gagnée à mi-chemin.

Si Kenin peut surmonter les nerfs précoces et limiter les erreurs au minimum, alors elle pourrait bien avoir la mesure de Muguruza.

