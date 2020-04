Stefan Edberg bat Emilio Sanchez pour affronter Andre Agassi

La série Masters 1000 a débuté en 1990 avec la formation de l’ATP Tour, offrant neuf événements premium qui se situaient un cran au-dessous des Majors. Tout a commencé en mars avec Indian Wells et Miami comme le premier événement de la nouvelle catégorie et les figures dominantes dans les semaines d’ouverture étaient Andre Agassi et Stefan Edberg, avançant dans le match pour le titre lors des deux événements.

Le Suédois a remporté la finale d’Indian Wells en quatre sets serrés pour devenir le premier champion du Masters 1000, gagnant ainsi une chance de se battre pour la couronne à Miami après un triomphe de 6-1, 7-5 contre le numéro un mondial. 18 Emilio Sanchez dans une heure et 15 minutes.

Edberg a sauvé trois chances de pause sur quatre pour limiter les dégâts dans ses matchs, créant 12 occasions au retour et en saisissant cinq pour contrôler le tableau de bord, en particulier lors du premier match quand il était le seul joueur sur le terrain.

Les deux joueurs ont eu plus de gagnants que d’erreurs directes, mais c’est le Suédois qui a eu le dessus avec 30 points directs et seulement 15 erreurs, forgeant l’avantage dans les échanges les plus courts et les plus prolongés pour ramener la victoire à la maison en un rien de temps et avancer dans la 43e finale ATP.

L’Espagnol a envoyé un coup droit long pour subir une pause dans le tout premier match du match, avec Edberg repoussant trois chances de pause dans le deuxième match avec les vainqueurs de la volée pour cimenter l’avantage et s’installer dans un bon rythme. Sanchez a tenu après deux égalités dans le troisième match pour obtenir son nom sur le tableau de bord avant que Stefan ne le brise d’amour lors du cinquième match pour augmenter l’avantage à 4-1.

N ° mondial 3 tenu à 15 dans le prochain match après un vainqueur de la volée et scellé l’ouvreur avec une autre pause quelques minutes plus tard grâce à un vainqueur de la volée, concluant la première partie du match en moins de 30 minutes. Augmentant son niveau dans le set numéro deux, Sanchez a pris une pause avec un vainqueur de retour dans le cinquième match, ne restant devant que quelques minutes avant qu’Edberg ne recule à la suite d’une erreur de coup droit de son adversaire.

À la fin du match, Stefan n’a perdu que quelques points derrière le tir initial, attendant une chance sur le retour et la saisissant dans le 12e match pour sceller l’affaire avant le bris d’égalité et créer un autre affrontement avec Andre Agassi pour la Titre.