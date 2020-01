Stefano Napolitano, n ° 233 mondial, subira une opération au coude

Le numéro 233 mondial Stefano Napolitano, d’Italie, subira une opération du coude à Milan, selon La Stampa. S’exprimant sur la chirurgie, Stampa a déclaré: “Lundi à Milan, je vais me faire opérer le coude. La douleur n’a pas diminué et le chemin conservateur que j’ai suivi ces derniers mois n’a pas fonctionné.

J’ai effectué plusieurs thérapies, mais il n’y a eu aucune amélioration, cela signifie que le ligament est blessé. “L’Italien dit que le temps de récupération varierait entre cinq et six mois.” Mais je veux prendre tout le temps que je peux pour résoudre complètement le problème et ne pas le risquer plus tard.

Il est important de revenir sur le terrain, mais il est plus important de guérir à tous points de vue. “Le Napolitano de 24 ans reviendra sur le circuit en utilisant son classement protégé.” Je pense que le poste que j’occuperai à la mi-avril sera être considéré et ce sera mon classement lorsque je reviendrai sur le terrain.

Il est clair que j’ai une part de responsabilité. Une programmation plus appropriée aurait peut-être pu m’aider. Maintenant, je vais vivre quelques mois compliqués, mais je vais pouvoir mettre beaucoup de choses en ordre et ensuite retourner au tribunal sans plus souffrir.

Je vais prendre des “vacances”, mais je vais continuer à travailler dur car la partie de la réhabilitation s’avérera fondamentale en vue de mon retour sur le circuit. Il est clair que j’ai une part de responsabilité. “Lors de son dernier tournoi, l’Italien a perdu au premier tour des qualifications pour l’Open d’Australie à Melbourne.