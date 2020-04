Stefano Vukov, l’homme qui guide les pas d’Elena Rybakina

La rupture du circuit nous a empêché de suivre l’évolution de certains joueurs de tennis qui avaient retenu notre attention en ce début 2020. L’une des plus évidentes a été Elena Rybakina, présent dans quatre finales de six tournois disputés. Mais le Kazakh n’a pas fait ce saut de qualité à lui seul, il est accompagné d’une équipe de travail plus que qualifiée dirigée par Stefano Vukov, votre main droite quotidienne. Dans un rapport pour le site Internet de la WTA, le technicien explique comment ils ont commencé à collaborer ensemble et quelle est la clé de leur succès.

Bien sûr, il serait injuste de ne pas revenir sur les pas de Vukov jusqu’à ce qu’il atteigne l’élite. «À l’époque où je jouais sur le circuit Futures et sur certains Challenger, j’avais mes points ATP, mais ma famille n’a jamais trop soutenu le tennis. Ils aimaient le tennis, oui, mais l’éducation était l’essentiel. Ma mère est dentiste et mon père est ingénieur logiciel; Quant à moi, j’étais amoureux du jeu. Une fois diplômé de l’université, j’ai décidé de me rapprocher de nouveau du tennis, mais je n’avais pas l’impression d’avoir ça en moi, je n’avais pas cette envie de marcher sur le chemin en tant que joueur », se souvient-il avec une certaine mélancolie à propos de cette étape initiale.

“Comme je n’étais pas prêt à concourir, j’ai commencé à m’entraîner”, révèle Vukov, aujourd’hui fier de cette étape. «J’ai commencé à travailler avec des jeunes, j’ai fait mon chemin avec quelques juniors puis j’ai commencé à diriger un groupe de filles classées dans le top 800 au niveau Futures, c’est ainsi que les premiers titres sont arrivés. Par exemple, j’ai travaillé avec Sascha Vickery, Renata Zarazúa ou Anhelina Kalenina. Je me souviens beaucoup Sofia Kenin Quand j’étais jeune, je suis aussi venu à notre Académie en Floride. Aussi à Cori Gauff Quand j’avais dix ans, je l’ai beaucoup vue. Je me suis concentré sur le tennis féminin, il ne m’est jamais venu à l’esprit de travailler avec des hommes, même si peut-être un jour je vais l’essayer », explique le jeune entraîneur.

Il était clair qu’il allait un jour lui confier un projet ambitieux, mais il fallait s’y préparer. «L’occasion m’est venue de travailler avec Elena juste au moment où je me suis vu capable de construire un joueur à partir de cerou, d’en bas », explique le Croate. «Ma philosophie est de travailler dur, de travailler intelligemment, de toujours m’adapter au joueur, pas seulement de l’adapter à vous. La confiance est nécessaire pour admettre que vous ne pourrez pas seulement atteindre le sommet, que vous aurez besoin d’une équipe autour de vous, pour cela, vous devez prendre soin de tous les domaines. Il est vrai que nous sommes dans un sport individuel, mais le travail d’équipe est essentiel, surtout en dehors du terrain. Maintenant, le tennis féminin se développe, il prend les choses aux hommes, chaque fois que nous voyons plus de joueuses monter au filet ou faire des tirs différents “, dit-il depuis les tribunes.

Avec Rybakina, les résultats n’auraient pas pu être plus rapides. Il y a un an et demi, il figurait parmi les 150 premiers; aujourd’hui, il fait partie du top20. «Chaque joueur est différent, tous ne peuvent pas être pressés avec la même intensité, il faut savoir quand le provoquer. Dans mon cas, Je sais très bien comment irriter Elena tirer le meilleur parti de lui, c’est quelque chose qui m’a apporté beaucoup de succès. Parfois, les gens me disent que je descends souvent sur la piste pour lui parler, c’est parce que je sais comment la réveiller. Selon les moments du jeu, il est primordial de savoir sur quels boutons il faut toucher », précise le joueur de 32 ans.

C’est la vie actuelle de Stefano Vukov, un débouché qu’il a trouvé après l’université et dont il ne peut plus décoller. «J’adore la compétition, j’adore voir ma joueuse depuis les tribunes, en essayant de l’aider le plus possible. Je suis analyste, j’essaie d’apprendre des autres joueurs, je cherche leurs faiblesses pour comprendre ce qui se passe et ensuite je l’utilise à notre avantage. J’adore la tactique. De nos jours, il est extrêmement important d’avoir un plan de match établi, peu importe avec qui vous jouez », confie-t-il à propos de son modus operandi. “J’adore ce sport, j’adore ce métier, c’est toute cette passion qui m’a amené là où je suis maintenant.”

