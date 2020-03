Stefanos a un état d’esprit très fort et croit en son destin

Patricio Apey, l’agent et conseiller de la star du tennis Stefanos Tsitsipas, a déclaré que la victoire de la star du tennis grec aux finales de l’ATP en novembre augure bien pour son avenir. S’exprimant dans une interview exclusive sur le site Web de Tennis365, Apey a déclaré: «Il n’y a jamais de fumée sans feu, alors remporter un titre comme les finales de l’ATP à 21 ans est de bon augure pour son avenir.

À une époque où 30 ans et plus est l’âge normal des joueurs dans le top 10, nous devons garder le point de vue de ces jeunes joueurs qui commencent à faire du bruit lors des grands événements. Son état d’esprit ne changera pas nécessairement, mais les attentes des médias et des autres changeront car il a fait sensation lors d’un grand événement.

Espérons que cela serve de bloc de construction plutôt que d’attentes irréalistes. Jusqu’à présent, il s’en est très bien occupé. Il a un état d’esprit très fort et croit en son destin ». Apey ajoute que la foule londonienne qui l’a encouragé à remporter le titre a été un grand moment pour lui.

«En 30 ans passés à regarder le tennis professionnel, je n’ai jamais entendu une foule prendre un joueur à un moment clé du match comme dans ce match. Le chant de «Hellas Tsitsipas» a résonné dans toutes nos têtes pendant des heures et des heures après ce match.

Il y avait quelque chose de magique dans ce moment que je suis sûr que si Stefanos poursuit une belle carrière, cela aura eu un impact important sur son voyage. C’était comme si le public britannique identifiait son joueur de «Next Gen» et si certains de ces fans l’acclamaient également à Wimbledon de cette manière, nous pourrions être dans une décennie très excitante.

Ils se sont certainement solidement placés au cœur de Stefanos ». En parlant du jeune, Apey dit que Stefanos est un excellent gars avec qui travailler et très ouvert aux commentaires de ceux qui l’entourent. “Stefanos est un excellent gars avec qui travailler.

Il est très réfléchi et apprécie les conseils qu’il reçoit de toutes les personnes aux cheveux gris autour de lui. Il prend tout en compte et a une vision très unique des choses. Par exemple, après les finales ATP, vous pouvez vous attendre à ce que de nombreux joueurs fassent le même selfie sur Instagram aux Maldives, généralement dans une piscine à débordement.

Alors que Stefanos a préféré voyager en Islande et à Oman – et a profité de chaque minute de ses aventures. Il a un esprit très occupé avec une soif d’explorer et de créer. Ses vlogs parlent d’eux-mêmes à cet égard et même s’il peut être normal chez les jeunes adultes d’explorer le monde, pour un athlète professionnel de 21 ans, c’est une perspective très rafraîchissante que je sais que le public apprécie ».