Le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas, vainqueur du tournoi de Marseille cette année et finaliste à Dubaï, est l’un des rares joueurs du circuit masculin à avoir son père dans le rôle d’entraîneur. En tout cas, le Grec de 21 ans est également suivi par de nombreuses autres personnes.

Il a défendu son titre lors du tournoi Open 13, remportant son 5e titre ATP, enregistrant dans la foulée 4 victoires d’affilée sans perdre un set, et battant Félix Auger-Aliassime en finale. La semaine suivante, il est entré aux Championnats de tennis de Dubaï, en tant que deuxième tête de série, derrière Novak Djokovic.

Il a enregistré 4 victoires d’affilée, atteignant la finale, où il a perdu en deux sets contre le numéro un mondial. Dans une interview exclusive avec Tennis365, son agent et conseiller Patricio Apey a discuté de son étoile montante: «Son état d’esprit ne changera pas nécessairement mais les attentes des médias et des autres vont changer car il a fait grand bruit lors d’un grand événement.

Espérons que cela serve de bloc de construction plutôt que d’attentes irréalistes ». Il a également ajouté: «Stefanos est un excellent gars avec qui travailler. Il est très réfléchi et apprécie les conseils qu’il reçoit de toutes les personnes aux cheveux gris autour de lui.

Il prend tout en compte et a une vision très unique des choses. Par exemple, après les finales ATP, vous pouvez vous attendre à ce que de nombreux joueurs fassent le même selfie sur Instagram aux Maldives, généralement dans une piscine à débordement.

Alors que Stefanos a préféré voyager en Islande et à Oman – et a profité de chaque minute de ses aventures. Il a un esprit très occupé avec une soif d’explorer et de créer. Ses vlogs parlent d’eux-mêmes à cet égard et même s’il peut être normal pour de jeunes adultes d’explorer le monde, pour un athlète professionnel de 21 ans, c’est une perspective très rafraîchissante que je sais que le public apprécie ».