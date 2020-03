Stefanos Tsitsipas admet avoir “perdu la tête” dans le Vlog d’isolement étrange

Le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas semble avoir beaucoup de temps libre car il est plus que jamais actif sur les réseaux sociaux pendant la mise en quarantaine. Le jeune Grec est l’un des nombreux athlètes qui voient leur routine quotidienne affectée par le COVID-19.

Au moment de la distanciation sociale, Tsitsipas a publié relativement plus de vidéos sur YouTube. Cependant, le joueur de 21 ans avait l’air différent cette fois-ci. Il semble que Tsitsipas ait du mal à faire face à être enfermé à l’intérieur pendant des jours en raison de la pandémie. Le champion de la finale de l’ATP 2019 passait d’un sujet à l’autre sans aucun lien les uns avec les autres.

“Vous perdez la tête à un moment donné”: Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas a publié un flux de 31 minutes de vlog de conscience sur sa chaîne YouTube. Le joueur de 21 ans a diffusé la vidéo sans sa famille mais avec une bouteille de Corona à table.

“C’est ce qui vous arrive quand vous êtes en quarantaine pendant si longtemps, vous perdez la tête à un moment donné. Vous commencez juste à parler aux objets », a-t-il dit.

Lisez aussi: Stan Wawrinka Trolls Stefanos Tsitsipas sur Instagram

La conversation est ensuite devenue plus sérieuse alors qu’il réfléchissait à être loin de sa famille. Tsitsipas, qui avait plaisanté auparavant sur le fait de se lasser de sa famille, a révélé que lui et sa famille étaient impliqués dans une bagarre. Par la suite, il les a quittés et est seul pendant la pandémie de coronavirus.

«Si vous vous demandiez pourquoi je ne suis pas avec ma famille. Nous nous sommes disputés il y a quelques jours et je viens de partir. Je les aime toujours, j’ai vraiment hâte de les revoir mais parfois c’est assez stressant d’être là. J’ai donc décidé de partir et d’être seul », a-t-il ajouté.

Tsitsipas peut admettre avoir “perdu la raison” dans sa vidéo. Cependant, nous espérons qu’il fournira un aperçu honnête de la façon dont il gère la distance sociale dans sa prochaine vidéo. Bien que regardant son dernier vlog, il est difficile de prédire sa prochaine vidéo. Il sera intéressant de voir le prochain vlog de Tsitsipas et ses fans sont certainement impatients de le voir bientôt dans son état “conscient”.

Un vlog de flux de conscience de 31 minutes de Stefanos Tsitsipas pour ajouter à votre délire actuel. https://t.co/TPdH7nokNk pic.twitter.com/g0wvz4oAEd

– Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 26 mars 2020

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion