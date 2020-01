Stefanos Tsitsipas appelle les supporters grecs à être plus respectueux à l’Open d’Australie

Le Grec Stefanos Tsitsipas aime quand ses supporters viennent le soutenir, mais dit également que certains de ses fans grecs devraient être plus respectueux à Melbourne Park. Melbourne a une grande communauté grecque et elle était bien exposée lundi lorsque Tsitsipas, sixième tête de série, a remporté le numéro mondial.

95 Salvatore Caruso au premier tour de l’Open d’Australie. Le Grec de 21 ans a fait un début convaincant à sa campagne de l’Open d’Australie en voyant l’Italien 6-0 6-2 6-3 pour organiser un deuxième tour contre Philipp Kohlschreiber.

Caruso n’avait pas de réponse pour le match de Tsitsipas et les supporters grecs le huant sur certains points n’ont pas non plus aidé. “J’aime vraiment qu’ils viennent me soutenir parce que cela me donne beaucoup de points positifs dans mon jeu (mais) je ne sais pas vraiment pourquoi ils veulent faire un effort supplémentaire de temps en temps”, a déclaré Tsitsipas après le match, par ..

“Je pense aussi que de leur côté, ils devraient être un peu plus respectueux envers les adversaires.” Tsitsipas, classé n ° 6 mondial, a disputé sa première demi-finale du Grand Chelem à Melbourne Park il y a un an. “J’ai vraiment l’impression d’être plus expérimenté maintenant.

L’année dernière, je me sentais plus comme un enfant qui essayait de gagner en confiance en faisant certaines choses sur le terrain », a déclaré Tsitsipas. «Maintenant, je sens que je suis plus mature et plus conservateur dans ma pensée. Je pense aussi à ce que je ressens maintenant par rapport à avant, je suis juste très sûr de moi. Je ne doute pas vraiment de moi-même. ”