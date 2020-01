Stefanos Tsitsipas aurait dû être par défaut contre Nick Kyrgios

Mardi, Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas ont disputé l’un des matchs les plus divertissants et passionnants de la Coupe ATP de cette année, l’Australien l’emportant 7-6, 6-7, 7-6, en deux heures et 34 minutes! Ce fut une bataille fantastique entre deux rivaux explosifs et rusés qui ont produit un barrage de coups puissants et attaqué le tennis du plus haut niveau.

Kyrgios a attrapé quatre points de plus, décrochant 25 as et ne laissant tomber que 26 points derrière le tir initial dans toute la rencontre. Il a dû jouer contre seulement deux chances de pause, tandis que Tsitsipas a réussi à battre malgré le fait qu’il n’ait gagné que 15 points sur 38 au deuxième service, survivant à une chance de pause offerte à Kyrgios et restant en contact jusqu’à 5-5 lors du bris d’égalité décisif, pour finir du côté des perdants.

Cet affrontement extraordinaire n’aurait pu durer que pour un set, cependant, Tsitsipas frappant le bras droit de son père avec une raquette après avoir perdu le set d’ouverture, faisant une petite coupure et provoquant des réactions de colère du père et de la mère qui sont descendus dans la boîte des joueurs. pour parler avec son fils.

Au lieu d’être en défaut, Stefanos est resté impuni de Mohamed Lahyani, poursuivant le match et finissant par marquer la victoire. Produisant une démonstration de service clinique, deux rivaux ont atteint 5-5 en 25 minutes, se précipitant vers le bris d’égalité après une prise délicate pour Stefanos dans le match 11 après trois égalités.

Le briseur a offert du drame et de l’excitation, le Grec revenant de 5-3 et se tenant à deux points du set à trois reprises, seulement pour le perdre 9-7 après une erreur forcée créée par le coup droit de Nick et montrant que des pitreries sur son banc cela aurait pu causer son premier défaut dans une carrière.

Le deuxième set a vu deux chances de pause pour le Grec dans le troisième match refusé par Kyrgios qui a tenu à la suite d’un penalty pour Tsitsipas qui a claqué une balle vers sa boîte. Restant au coude à coude, les rivaux ont réussi un autre tie-break et cette fois, c’est le Grec qui l’a emporté 7-3 avec un vainqueur de service pour livrer un décideur.

Là, Stefanos a repoussé un point de rupture dans le septième match pour rester sur le côté positif du tableau de bord jusqu’à ce que le bris d’égalité les maintienne verrouillés à 5-5 pour un pic dramatique sur le court et les tribunes. Le deuxième service en plein essor a envoyé Nick 6-5 devant et c’était fini quand il a décroché un vainqueur de retour en revers pour sceller l’affaire et revendiquer l’une des plus grandes victoires de tous les temps en termes d’excitation constante et de frisson de la rencontre unique.