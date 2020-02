Stefanos Tsitsipas: «Avec le service, j’ai été excellent»

Il a défendu un titre à Marseille et a réussi à répéter le succès. Finale en défense en Dubaï et, pour l’instant, le bac final est déjà sécurisé. Étapes Tsitsipas a de nouveau montré que le mois de février lui convient, il y a des résultats pour le confirmer. L’Athénien est adorable après avoir signé huit victoires consécutives, mais il a encore un dernier défi devant lui: Novak Djokovic ou Gael Monfils. De ses croix hypothétiques dans la finale a parlé lors d’une conférence de presse.

Une victoire confortable. «J’ai très bien joué, à droite comme à l’envers. Évidemment, je dominais beaucoup de mon côté droit, je construisais le point à partir de ma zone de conduite. Avoir ce leadership et cet avantage initial m’a énormément aidé à sortir victorieux. Je pense que cela m’a également aidé à obtenir ces points de rupture lorsqu’ils sont apparus. Ensuite, mes parties au service ont été excellentes, je jouais avec un esprit clair et sans trop réfléchir, j’ai juste essayé de traiter tout ce que je devais utiliser sur le terrain. A aucun moment je n’ai senti que c’était une menace. J’avais mon temps, mon espace, c’était une question de temps que j’ai pris les devants et laissé sur le tableau de bord »

Points défendus à Marseille et Dubaï. «J’ai eu des situations similaires il y a quelques mois lorsque j’ai dû défendre ma finale à Toronto, mais je jouais à Montréal. C’était un très mauvais match, même si c’était aussi une période où j’étais très stressée, c’était un «je» différent. C’était assez décevant parce que j’y pensais tout le temps, comment j’allais défendre cette finale à Toronto. Maintenant, j’apprends à le gérer, en essayant de réduire la pression autant que possible. Le tennis est un cercle constant qui se répète encore et encore, les mêmes tournois, les mêmes lieux, les mêmes rivaux. J’ai une mentalité dans laquelle je n’ai vraiment rien à défendre, le but est d’ajouter des points pour l’ATP Race. Je ne pense pas au classement régulier, mais à atteindre les finales Nitto ATP. »

Possible duel avec Djokovic en finale. «Il est en très bonne forme, il joue depuis longtemps au tennis, ici aussi. Tout le monde a vu ce qu’il a fait depuis l’Open d’Australie. Je devrai certainement tirer le meilleur parti de mon jeu et réduire mes erreurs, en plus de rester plus agressif que n’importe quel jour. C’est un joueur extrêmement solide, il a tout bon: bien, mal, service. C’est très cohérent, donc j’aurai besoin de quelque chose en plus pour le battre demain. Je vais essayer de le trouver. “

La clé du serbe. «Leur service est vraiment bon, même s’il n’est pas assez rapide. C’est très bien situé, oui. Je pense que si j’arrive à appliquer la pression que je recherche au début des rallyes j’aurai l’objectif plus près. Il applique cette pression rapidement, essaie de trouver la profondeur du tribunal, prend l’initiative immédiatement. Si j’arrive à faire de même et à persévérer, en y restant à chaque instant, je sens que j’aurai des opportunités à un moment donné. Je dois juste me concentrer là-dessus. »

H2H face à Novak (2-2). «Je pense que je le respecte beaucoup, dès le début, je savais qu’il n’était pas un rival comme les autres. Le secret est de donner quelque chose de plus que d’habitude lorsque vous jouez contre lui, de garder mon attention en permanence, c’est tout ce que je faisais à l’occasion quand je le battais. Avoir un bilan positif contre Novak m’aide à voir le côté positif de la confrontation, donc je vais rester humble. Je vais bien, je fais mon travail correctement, alors maintenant je dois continuer de la même manière. C’est super d’avoir un bilan positif contre un joueur comme Djokovic, je ne sais pas s’il m’aiderait dans cette finale possible, mais j’en veux plus. »

Et Monfils? «C’est derrière chaque balle, comme toujours. Courez beaucoup, récupérez chaque balle très rapidement et combinez-la avec de bons services. C’est un adversaire très difficile, ce n’est pas facile de jouer contre lui. Il faut être très prudent, on peut toujours se surprendre avec des clichés auxquels on ne s’attend pas, comme un coup droit éphémère quand on leur donne du temps. Ça vient d’une très bonne manche en ce moment, je pense qu’il y a 13 victoires consécutives, il a gagné à Montpellier et à Rotterdam. Il est branché. “

.