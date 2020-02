Stefanos Tsitsipas avoue s’être senti nerveux à Rotterdam

Le numéro 6 mondial StefanosTsitsipas a admis avoir ressenti des nerfs au début de son premier match à Rotterdam, mais il était heureux d’avoir réussi à trouver son rythme et à progresser en huitièmes de finale. Tsitsipas, tête de série n ° 2, faisait face à une sortie anticipée mais il est venu d’un set down pour battre la star montante polonaise Hubert Hurkacz 6-7 (2) 6-3 6-1 et décrocher sa première victoire à Rotterdam.

“Le début du match était assez inhabituel. J’étais assez nerveux. Je ne suis jamais parti d’ici avec une victoire … Je me sentais juste mal à l’aise depuis le début”, a déclaré Tsitsipas, sur le circuit ATP. “Puis j’ai trouvé mon chemin dans le deuxième set [and] se remit sur mes pieds.

Je pense que mon esprit combatif l’a fait fonctionner. J’attendais juste mon moment. “Hurkacz, classé n ° 29 au monde, a raté des points de consigne consécutifs sur son service lors du 10e match, mais il est resté concentré alors qu’il gagnait le bris d’égalité pour réclamer une ouverture serrée.

Après avoir entamé le deuxième set avec une avance de 2-0, le match de Hurkacz s’est effondré alors que Tsitsipas a remporté 12 des 13 matchs suivants pour gagner une victoire de retour.