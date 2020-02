Stefanos Tsitsipas bat Mikael Ymer. Felix Auger-Aliassime sauve les députés

N ° mondial 6 et le champion de Marseille en titre Stefanos Tsitsipas est passé en quart de finale après l’un de ses meilleurs matchs à ce jour en 2020, battant Mikael Ymer 6-1, 6-3 en 71 minutes. Dans la première bataille des coevals sur le circuit ATP, Stefanos a perdu huit points en neuf matchs de service, faisant face à des points de rupture bo et prenant plus de la moitié des points de retour pour gagner quatre pauses de huit occasions, contrôlant le tableau de bord tout le temps et assurant seulement la quatrième victoire de la saison.

Stefanos a tenu à l’amour lors du premier match et a pris une pause dans le deuxième match suite à une double faute de Ymer qui s’est retrouvé 5-1 à la suite d’un succès fracassant du Grec au filet. Au service du set, Tsitsipas a tenu avec un vainqueur de la volée qui l’a emporté 6-1 devant, produisant une autre pause à 2-2 dans le set numéro deux lorsque le Suédois a réussi une double faute.

De retour à 5-3, Stefanos a profité d’une pause amoureuse pour sceller l’accord et se qualifier pour les huit derniers matchs, espérant plus de la même chose dans les matchs à venir. Un Vasek Pospisil en forme a évincé la 8e tête de série Hubert Hurkacz 6-3, 6-4 en une heure et 28 minutes, repoussant les quatre chances de pause et volant le service du Polonais une fois dans chaque set pour une autre victoire solide pendant le swing en salle.

Le Canadien a sauvé ces deux occasions de pause dans le premier match du match, brisant Hubert à 4-3 et clôturant le premier match avec une prise à 15 à la neuvième partie. Incapable de créer des dégâts au retour, Hubert a eu du mal à trouver le rythme au service également dans le set numéro deux, permettant à Pospisil de saisir la cinquième chance de pause à 4-4 et de se hisser au sommet lors du prochain match, atteignant son deuxième quart. -finale en trois semaines.

Le jeune Kazakh Alexander Bublik a évincé la 6e tête de série Benoit Paire 3-6, 6-4, 6-4 en une heure et 37 minutes, remportant trois points de plus que son adversaire et concourant à un niveau élevé dans les sets deux et trois. Après cette défaite au premier set, Alexander a commencé à mieux servir et n’a perdu que 11 points dans les sets deux et trois, augmentant la pression de l’autre côté du terrain et produisant une pause dans chacun de ceux-ci pour passer au tour suivant.

Felix Auger-Aliassime, 7e tête de série, a sauvé deux balles de match dans un triomphe de 6-7, 7-6, 6-3 contre Stefano Travaglia en deux heures et 31 minutes. Le finaliste de Rotterdam a servi à 74% et a tiré 13 as mais a dû creuser profondément pour battre le rival, repoussant neuf chances de pause sur dix et offrant deux pauses de seulement trois occasions pour éviter le revers et rester sur la trajectoire du titre.

Stefano est revenu de 5-3 pour prendre le premier set lors du bris d’égalité, perdant ces points de match à 6-4 dans le deuxième bris d’égalité, permettant à Felix d’obtenir quatre points consécutifs et de forcer un décideur où il était maintenant le favori. .

Le Canadien a sauvé ses chances de pause dans des matchs consécutifs et a pris une pause dans le match entre les deux, ouvrant un avantage de 4-1 et clôturant la rencontre avec une retenue à 15 au neuvième match.