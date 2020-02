Stefanos Tsitsipas bat Vasek Pospisil. Denis Shapovalov s’incline

En route vers Marseille avec seulement trois victoires ATP en 2020, Stefanos Tsitsipas a trouvé la formule gagnante, battant le Vasek Pospisil 7-5, 6-3 en une heure et 26 minutes. Le Grec a perdu dix points en dix matchs de service, sans aucun point de rupture et en volant trois fois le service de Vasek pour contrôler le tableau de bord lors des 12 derniers matchs et atteindre les demi-finales.

Pospisil a sauvé un point de rupture dans le septième match avec un vainqueur au filet, restant là-haut avec l’adversaire le mieux classé jusqu’au match 11 lorsque Tsitsipas a marqué une pause qui lui a valu 6-5 devant, décrochant un as lors du prochain match. pour une prise à l’amour et 7-5.

De 3-2 contre le set numéro deux, Tsitsipas a récupéré tous les matchs restants, cassant Pospisil au septième match et terminant le travail avec une autre pause à 15 à 5-3 pour la place dans les quatre derniers. Le 4ème tête de série Denis Shapovalov devra attendre un autre tournoi pour assurer la première demi-finale de la saison, s’inclinant 7-5, 4-6, 6-3 face à Alexander Bublik en deux heures et 17 minutes.

Bublik a tiré 14 as et repoussé huit chances de pause sur dix, assurant trois pauses pour dominer Denis dans le décideur et passer en demi-finale. Alexander a sauvé les quatre chances de pause dans le premier match et l’a volé avec une pause dans le match 12 lorsque Shapovalov a envoyé une longue volée.

Dans le deuxième set, c’est le Canadien qui a repoussé les trois occasions de pause, produisant une pause dans le septième match et tenant à 5-4 avec un as pour décrocher le set et forcer un décideur. Là, Bublik a éclaté dans le deuxième match après un terrible smash de Shapovalov qui l’a retiré dans le match suivant suite à une double faute du Kazakh.

Un vainqueur du coup droit a envoyé Alexander 4-3 devant, cassant Denis lors du match suivant grâce à une erreur de coup droit du plus jeune adversaire et scellant l’accord avec quatre gagnants du match neuf pour terminer le travail et rester sur la trajectoire du titre.