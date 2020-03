Stefanos Tsitsipas compare son influence à Manny Pacquiao

Stefanos Tsitsipas a conquis cinq titres ATP (dont l’édition Masters de fin d’année 2019, lors de sa première participation), le seul joueur grec à avoir obtenu ces résultats à l’ère Open, atteignant onze finales. En 2018, il a également remporté la finale de la prochaine génération d’ATP.

Il est le plus jeune joueur à avoir battu quatre top dix consécutivement dans le même tournoi depuis 1990, l’année de la création de l’ATP Tour. Les anciens joueurs britanniques n ° 1, Greg Rusedski et Annabel Croft, ont tous les deux félicité le comportement de Tsitsipas sur le terrain en conjonction avec son style de jeu.

Rusedski en particulier a déclaré que “[Tsitsipas] me rappelle un peu Björn Borg. Il fait toutes les bonnes choses, il est spectaculaire en tant que joueur de tennis et était juste sensationnel avec la façon dont il était si calme et composé et il n’a pas cligné des yeux en ce qui concerne la crise.

Il a le caractère compétitif d’Andy Murray, mais il a aussi un calme qui me rappelle Roger Federer. “S’adressant au magazine philippin Tiebreakertimes, Tsitsipas a révélé que son ascension a connu une popularité croissante pour le sport en Grèce:” Le tennis devient de plus en plus de un sport populaire en Grèce.

Avec mon succès et le succès de Maria Sakkari – nous avons tous les deux beaucoup aidé. Les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe dans notre carrière et ils suivent. Ils regardent et restent debout tard pour nos matchs ». Il a également comparé son influence à Manny Pacquiao: «Je dirais donc probablement qu’il se situe dans le Top 5 en ce moment, et il y a beaucoup d’enfants dans les écoles et qui jouent au tennis après l’école.

Ainsi, les clubs de tennis sont assez remplis d’enfants qui veulent devenir Tsitsipas ou Sakkari; et mon succès, je pense, est dans tous les pays avec de grands athlètes ou des athlètes marqueurs, comme vous avez des gars qui ont une équipe de basket-ball et Manny Pacquiao. Je pense que les gens seront inspirés et voudront faire de même. C’est le même cas en Grèce ».