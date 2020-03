Stefanos Tsitsipas compare son influence à Manny Pacquiao

Stefanos Tsitsipas a contribué à lui seul à l’essor du tennis en Grèce. Alors qu’un sport gagne la vie dans un pays avec l’avènement d’une star populaire, vous voyez rarement un jeune de 21 ans au centre d’un grand changement. Stefanos a acquis un très grand succès dans son pays natal à un très jeune âge.

Lors d’une conversation avec le magazine philippin Tiebreakertimes, Stefanos a révélé comment un grand athlète peut changer le destin d’un sport dans un pays particulier. Cependant, il ne se considère pas seul responsable de l’essor du tennis en Grèce. De qui d’autre a-t-il parlé? Continuez à lire pour le découvrir.

Savoir plus – Naomi Osaka a une réponse effrontée au Tweet de Stefanos Tsitsipas

Qu’a dit Stefanos Tsitsipas?

Tsitsipas a révélé que son ascension a connu une popularité accrue pour le sport en Grèce par rapport aux niveaux précédents –

Le tennis devient de plus en plus un sport populaire en Grèce. »

Cependant, avec lui, il pense que la star des femmes émergentes Maria Sakkari est également responsable de cette croissance –

«Avec mon succès et le succès de Maria Sakkari – nous avons tous les deux beaucoup aidé. Les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe dans notre carrière et ils suivent. Ils regardent et restent debout tard pour nos matchs. »

Maria Sakkari

Tsitsipas a poursuivi en expliquant comment un seul athlète peut aider à la croissance. Il l’a comparé à la célébrité de la superstar philippine Boxer Manny Pacquiao. Avec son ascension, la boxe est devenue un sport populaire aux Philippines –

«Je dirais donc probablement qu’il se situe dans le Top 5 en ce moment, et il y a beaucoup d’enfants dans les écoles et qui jouent au tennis après l’école. Ainsi, les clubs de tennis sont assez remplis d’enfants qui veulent devenir Tsitsipas ou Sakkari; et mon succès, je pense, est dans tous les pays avec de grands athlètes ou des athlètes marqueurs, comme vous avez des gars qui ont une équipe de basket-ball et Manny Pacquiao. Je pense que les gens seront inspirés et voudront faire de même. C’est le même cas en Grèce. “

Nous espérons voir de nombreuses autres stars du tennis grecques sur les traces de Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari.