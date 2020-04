Stefanos Tsitsipas décrit jouer aux côtés de Roger Federer comme ..

Pour chaque jeune à venir, c’est toujours un rêve de rivaliser avec certains des joueurs légendaires, surtout lorsque ces stars de haut niveau ne jouent pas souvent en double. Sur Twitter, le champion des finales ATP Stefanos Tsitsipas a décrit son expérience de la Laver Cup de l’année dernière à Genève comme “le rêve de chaque millénaire”, ayant une chance de partager le même côté du terrain avec Roger Federer contre Jack Sock et John Isner.

Les Américains ont dominé 5-7, 6-4, 10-8 en une heure et 46 minutes, envoyant le Team World 8-7 devant après la première rencontre de la dernière journée de la compétition. Au lieu de Rafael Nadal qui s’est retiré avec une blessure au poignet, Tsitsipas est intervenu pour jouer avec Roger Federer pour la première fois, faisant de son mieux pour battre la paire américaine, mais échouant juste dans le match décisif décisif.

Il y a eu deux pauses de chaque côté et Jack et John sont restés concentrés dans les moments cruciaux pour repousser six des huit opportunités offertes à Roger et Stefanos, contrôlant le rythme dans le set décisif et rendant les choses excitantes avant les trois prochaines rencontres en simple.

Federer a tenu à 15 lors du premier match avec un vainqueur de service, suivi par une prise confortable d’Isner qui a égalisé le score à 1-1 devant lui et Jack a brisé l’équipe européenne lorsque Federer a pulvérisé une erreur de volée. Au quatrième match, Roger et Stefanos ont reculé lorsque Isner a décroché une longue volée, Federer tirant un as pour ramener le prochain match à la maison par amour et pousser son équipe 3-2.

John a réussi à rester ininterrompu dans le match six après deux égalités et nous avons vu cinq prises puissantes après cela, laissant Sock pour servir pour rester dans le set à 5-6. Les Américains ont perdu leurs chances et ont subi une pause après un vainqueur de la volée de Federer qui a propulsé l’équipe d’Europe 7-5 en 45 minutes.

Isner a fait une réaction incroyable au filet dans le troisième match du deuxième set pour mériter une pause pour Team World, avec Jack repoussant une chance de pause dans le prochain match pour confirmer la pause et le mettre ainsi que John dans une bonne position avant le reste de l’ensemble.

Servant pour le set à 5-4, Isner a repoussé deux occasions de pause et scellé le set avec un as pour envoyer le choc dans le bris d’égalité. Là, les Américains ont avancé de 7-4 avant que Federer ne rebondisse avec deux vainqueurs pour garder son équipe en contact et la foule au bord de leurs sièges.

Sock a répondu avec un gagnant de service (Tsitsipas ne pouvait pas lire le service de ses rivaux dans le deuxième set) avant que Roger ne frappe un vainqueur de coup droit pour réduire le déficit à 8-7 et rendre les choses encore plus excitantes. Un vainqueur de retour de Jack a poussé l’équipe rouge 9-7 devant, Federer sauvant la première balle de match après un vainqueur de la volée au filet, laissant Isner servir pour la victoire.

Le grand américain a décroché un service massif vers Tsitsipas pour sceller l’accord et envoyer Team World devant pour la première fois en trois jours avant les trois affrontements restants. Federer et Tsitsipas se sont rencontrés quatre fois en 2019, avec deux victoires pour chacun d’eux et la dernière rencontre lors de la finale de l’ATP que Stefanos a revendiquée en deux sets.