Stefanos Tsitsipas décrit le tennis comme ennuyeux

Il ne fait aucun doute que Stefanos Tsitsipas C’est un type spécial capable d’éveiller des sensations très différentes chez les gens. Quel que soit son niveau de jeu, le joueur de tennis hellénique montre ce charisme qui rend tous les fans conscients non seulement de ce qu’il fait sur la piste, mais aussi de la façon dont il gère le succès et l’échec. Sa façon de s’exprimer n’est pas habituelle dans le sport d’élite, et moins pour un garçon de 21 ans, et après une défaite sans palliatif contre Milos Raonic au troisième tour de Open d’Australie 2020, sa présence à une conférence de presse était très attendue par tous. Il n’a pas manqué le rendez-vous et les attentes ont été satisfaites avec certaines de ses réflexions.

– Sensations après le match. Le joueur de tennis grec n’a pas pu profiter d’une seule balle de rupture pendant tout le match, a-t-il expliqué. “C’est très difficile de jouer contre des gars comme ça quand ils sont inspirés. Il a très bien joué, il est allé très vite sur la piste et a frappé tous les droits sans aucune marge et en faisant très peu d’erreurs. Mais tout son jeu est basé sur le service. Il m’a rappelé beaucoup au jeu que j’ai joué avec Nick il y a quelques semaines. La vérité est que je me sentais stupide d’essayer de soustraire aujourd’hui, je n’ai pas senti que je pouvais faire quoi que ce soit pour gagner aujourd’hui, le tennis est un sport vraiment … étrange “, a déclaré Stefanos. avant qu’on lui demande de préciser un peu ce que cet adjectif voulait dire.

-Vous avez joué par des coups de poing. “En plus de ce que j’ai dit, je ne peux que comparer ce que j’ai ressenti aujourd’hui avec ce que j’ai vécu contre Isner à Wimbledon. Si tout se passe normalement, il vous reste à attendre le bris d’égalité. J’ai essayé d’imposer ma loi au service, mais “C’était frustrant. C’était frustrant de ne pas vraiment avoir la chance de jouer au tennis. J’ai fait quelques ajustements tactiques ces dernières semaines, mais devant des joueurs comme ça, c’est difficile de pouvoir faire quelque chose. Notre sport est étrange car un seul coup peut gagner des matchs. Non Je veux lui nuire, ce n’est pas de la chance, c’est une compétence. Mais le jeu est très monotone et ennuyeux quand vous affrontez des joueurs comme ça “, a-t-il déclaré dans un communiqué controversé.

-Comment assumer cette déception. Stefanos a défendu de nombreux points lors des demi-finales de l’année dernière et il est bien connu qu’il a tendance à exagérer les déceptions. Cependant, il semble avoir changé de puce. “La vie est comme ça, nous devons continuer. J’ai appris à affronter la défaite et à faire face à la déception qu’elle génère. L’année dernière, je me suis retrouvé dévasté par la façon dont j’ai perdu contre Rafa, mais maintenant je dois juste continuer à travailler. Je vais gagner le tournoi sur l’année prochaine “, a-t-il dit en riant Stefanos Tsitsipas qui dit au revoir à Open d’Australie 2020 plus tôt que prévu

