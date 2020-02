Stefanos Tsitsipas défendra son titre à Estoril

Grec Stefanos Tsitsipas aura l’occasion de défendre le titre de champion à l’Open d’Estoril, Du 25 avril au 3 mai, l’organisation du tournoi a fait rapport mardi.

Le joueur, 21 ans et numéro 6 mondial actuel, a réussi à s’imposer dans la dernière finale en battant l’Argentine Pablo Cuevas, pour 6-3 et 7-6 (4) en une heure et 44 minutes.

Le vainqueur de quatre tournois ATP, champion des finales ATP 2019, a déjà évoqué sa participation au tournoi portugais. “Estoril est un endroit très spécial pour moi, j’ai hâte de créer de nouveaux souvenirs au Portugal après avoir vécu l’un des meilleurs moments de ma carrière l’année dernière”, a-t-il déclaré, dans des mots envoyés à l’organisation Open.

Ce tournoi, catégorie terre battue et ATP 250, il aura également la présence de João Sousa, présenté comme “le meilleur joueur portugais de tous les temps”, et la star canadienne Felix Auger-Aliassime, “le meilleur joueur adolescent du monde”.

La lutte pour le titre aura lieu au club de tennis d’Estoril, et de nombreux billets, comme le “ pack ” pour les demi-finales et la finale, ont déjà été vendus, bien qu’il reste des places disponibles pour les autres jours.

