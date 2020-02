Stefanos Tsitsipas dépasse Felix Auger-Aliassime pour défendre son titre

Stefanos Tsitsipas, le champion des finales ATP de l’année dernière, n’a pas pris un bon départ de la nouvelle saison, remportant seulement trois matches et subissant des pertes précoces à l’Open d’Australie et à Rotterdam. Le Grec espérait une meilleure course à Marseille où il a remporté le titre il y a un an, produisant son meilleur tennis pour renverser quatre rivaux en deux sets et répéter ce qu’il a fait ici il y a un an, soulevant son cinquième titre ATP de la dixième finale.

Stefanos a battu un autre jeune Felix Auger-Aliassime 6-3, 6-4 en une heure et 26 minutes, battant le Canadien pour la deuxième fois consécutive et lui laissant un score négatif de 0-5 en finale de l’ATP jusqu’à présent. Comme toujours cette semaine, Tsitsipas a bien servi et a perdu 16 points en dix matchs de service, repoussant trois chances de pause sur quatre en deux matchs de service douteux pour augmenter la pression sur Auger-Aliassime et le forcer à répéter ces chiffres s’il voulait rester. en lice pour le premier titre ATP.

Felix n’a pas pu produire un rythme similaire, face à neuf points de rupture et donnant un service trois fois pour terminer du côté des perdants, tout comme à Rotterdam il y a une semaine contre Gael Monfils. Stefanos a tenu avec un vainqueur de service dans le match d’ouverture, décrochant un vainqueur de coup droit pour une prise à l’amour dans le match trois avant de remonter 3-1 à la suite d’une erreur de coup droit d’Auger-Aliassime, offrant la première pause du match.

Servant pour le set à 5-3, Tsitsipas a repoussé trois occasions de pause avec un puissant tir, forçant une erreur de Felix pour sécuriser l’ouvreur après 39 minutes. À 2-2 dans le set numéro deux, le champion en titre a saisi la quatrième chance de pause avec un vainqueur en crosscourt au revers, envoyant un coup droit large lors du prochain match pour subir une pause à 15 et garder Auger-Aliassime du côté positif du tableau de bord.

Ce n’était pas pour le Canadien, cependant, souffrant d’une pause à 15 dans le match suivant à la suite d’une terrible erreur de revers et tombant 5-3 derrière lorsque Stefanos a décroché trois gagnants dans le huitième match. Auger-Aliassime a réduit le déficit à 5-4 avec un vainqueur de service dans le match neuf, mais c’était tout ce qu’il pouvait faire, Stefanos scellant l’affaire avec une prise à 15 minutes plus tard pour célébrer la cinquième couronne ATP et son meilleur tennis afin loin en 2020.