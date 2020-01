Stefanos Tsitsipas espère répéter l’exploit en Australie

C’est dans ce tournoi que son aura gagnante a été découverte. Stefanos Tsitsipas retourne à l’Open d’Australie, Grand Chelem où en 2019 il a atteint les demi-finales, battant des joueurs comme Roger Federer. Le numéro six mondial actuel a comparu devant les médias pour analyser ses sentiments avant ses débuts.

Qualité de l’air en Australie: “J’étais très heureux dans l’avion jusqu’à ce que j’allais atterrir et j’ai vu toute la fumée qui s’est abattue sur la ville. Je me suis dit: qu’est-ce que c’est? Les deux premiers jours ici ont été assez inhabituels. Après avoir vu à quel point c’était mauvais Je m’entraînais sur la piste, nous avons décidé de jouer à l’intérieur et je sentais toujours que dans l’environnement la chose n’allait pas. Je me sentais très mal, comme si j’avais du mal à respirer. Au fil des jours, la situation s’est améliorée, mais la première fois a été horrible. “

Revivez l’Open d’Australie: “J’ai de bons souvenirs de l’année dernière. J’ai réussi à jouer les demi-finales et à battre des joueurs de renom comme Roger Federer. J’ai hâte de relever ce nouveau défi auquel je suis confronté et j’espère pouvoir au moins répéter le même résultat que l’an dernier. Les attentes se sont fixées. en moi, ils sont élevés en raison de la grande année que j’ai eue en 2019. Je me sens bien physiquement et j’ai déjà hâte de sauter sur la piste. “

Le souci de l’air?: “En ce moment, je me sens très bien, mais il est vrai qu’il y a quelques jours, j’étais très inquiet. Je toussais beaucoup et j’avais du mal à respirer pendant des heures. Au fil du temps, cela s’est produit et maintenant la situation est différente. L’organisation du tournoi a Il nous a parlé et nous a donné la tranquillité d’esprit. Il nous a dit que de nombreux experts surveillent la qualité de l’air et qu’en cas de franchissement de la barrière des 200, les matchs s’arrêteraient momentanément. “

Importance des tournois du Grand Chelem: “Je pense que les événements du Grand Chelem sont des événements où vous essayez d’obtenir le meilleur tennis que vous avez à l’intérieur. Il s’agit de jouer agressif dès le début et d’être cohérent point par point. Le match d’exhibition que j’ai eu avec Nadal à Abu Dhabi C’était spectaculaire, cela ne ressemblait pas à une exposition à cause du niveau qui y était, mais que vous le vouliez ou non, il n’y avait pas une atmosphère de Grand Chelem. Ici, chaque jeu acquiert une importance vitale, et ici vous devez essayer de conserver l’énergie, éviter de jouer de longs matchs et l’aspect mental acquiert une importance encore plus grande. Les matchs sont au meilleur de cinq sets et tout peut arriver. “

Tranquillité d’esprit malgré le nombre de points qu’il défend: «L’an dernier à Montréal, j’ai défendu de nombreux points et après avoir chuté au premier ou au deuxième tour, je me suis dit: ‘pourquoi devrais-je être aussi stressé? Ça n’a aucun sens.’ Ma mentalité a simplement changé et je n’ai pas à regarder grand-chose si je tombe au premier changement. Comme je l’ai déjà dit, l’aspect mental devient très important et il suffit de jouer match par match. Lancer un nouveau tournoi et ne pas avoir à penser à ce qui s’est passé dans le passé. “

.