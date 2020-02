“Stefanos Tsitsipas est fantastique pour notre sport” – Novak Djokovic

Novak Djokovic a recommencé, gagnant après avoir perdu des balles de match. Il a battu Gael Monfils 2-6, 7-6 (8), 6-1 pour se rendre à la finale des championnats de tennis hors taxes de Dubaï. Novak affrontera désormais Stefanos Tsitsipas dans le match de championnat.

Une demi-finale épique

Djokovic et Monfils ont joué un match qui était la parfaite approbation du sport. Il y avait tout ce que vous pouviez souhaiter dans un match de tennis – une foule fervente, de longs rallyes passionnants, des vainqueurs incroyables et un retour étonnant.

Vendredi, le duo est entré sur le terrain en tant que deux joueurs les plus en forme du tennis masculin. Novak a été parfait cette saison avec un record de victoires / défaites de 16-0, alors que Monfils est entré en jeu après avoir remporté les deux derniers événements dans lesquels il a joué.

Une performance sublime dans le premier set a permis au Français de l’emporter 6-2. Il a tout aussi bien commencé le deuxième set, mais Novak a réussi à riposter et à s’accrocher pour forcer un bris d’égalité.

Dans le breaker aussi, c’est Gael qui a pris le contrôle et a obtenu trois balles de match. Cependant, Djokovic a riposté, de manière typique, pour gagner le briseur et forcer un set décisif.

Après cela, il n’y avait plus de retour en arrière pour le Serbe. Monfils n’avait pas saisi cette opportunité, et cela semblait l’avoir vidé. Djokovic a profité pleinement de Steamroll Monfils 6-1 dans le troisième set et a remporté le match.

Novak Djokovic parle de Tsitsipas

Le Serbe fait maintenant face à un autre joueur très en forme, Stefanos Tsitsipas, qui entre dans une deuxième finale ATP consécutive après avoir défendu son titre à l’Open de Marseille il y a quelques jours.

Voici ce que Novak avait à dire sur le Grec après son match de demi-finale.

“Il est l’un des leaders de la nouvelle génération. il est maintenant un joueur établi du Top 5, Top 10 du monde et c’est un travailleur acharné, dévoué, très charismatique, un gars très intéressant et gentil. Il a beaucoup de talent et de passion pour le sport. Je pense qu’il est fantastique pour notre sport. Pas seulement sa façon de jouer, mais son charisme et son caractère. »

Il donne également à son adversaire une chance égale en finale.

“C’est le match de tout le monde, vraiment, les finales. Il a remporté 9 matchs consécutifs maintenant. Il est en bonne forme physique et travaille bien avec son équipe. »

Le numéro un mondial a admis avoir gardé un œil sur les autres joueurs du Tour, en particulier ceux auxquels il pourrait être confronté, comme Tsitsipas.

«Bien sûr, ce sont des devoirs. Quand quelque chose est passion et travail pour vous en même temps, vous ne vous sentez pas gêné de faire certaines choses, de suivre les autres. Je regarde le tennis quand je ne joue pas. J’ai d’autres intérêts dans la vie, mais j’aime suivre ce qui se passe. “

Djokovic et Tsitsipas se sont affrontés 4 fois jusqu’à présent, les deux joueurs se partageant les rencontres. Nous verrons une fois de plus un homme affronter la rivalité après la finale.