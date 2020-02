Stefanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime affrontent de jeunes pistolets

Deux des jeunes les plus prometteurs se battront pour le titre à Marseille, Stefanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime marquant des triomphes en demi-finale pour établir le choc ultime pour le trophée. Le champion en titre Tsitsipas a enfin retrouvé la forme en 2020, marquant trois victoires dominantes à Marseille pour se qualifier pour la dixième finale de l’ATP, la première depuis les finales de l’ATP en novembre dernier lorsqu’il avait remporté le titre au début.

En demi-finale, Stefanos a évincé Alexander Bublik 7-5, 6-3 en une heure et huit minutes, perdant 11 points derrière le tir initial et repoussant deux occasions de pause sur trois pour défier Bublik qui devait répéter la même chose dans ses matchs. de rester en lice.

Le Kazakh a eu du mal au deuxième service, jouant contre huit points de rupture et se brisant trois fois pour propulser le Grec en finale. Alexander a pulvérisé une erreur de coup droit dans le sixième match pour perdre le service et tomber 4-2 vers le bas, cassant un revers sur le vainqueur de la ligne pour ramener la pause à 3-5 et prolonger le set.

Resté calme, Stefanos a obtenu une autre pause dans le match 12 pour assurer le premier match et un coup de pouce massif avant le deuxième set où il n’a perdu qu’un point en cinq matchs de service, gardant la pression de l’autre côté tout le temps.

Bublik a perdu le service à 1-2 à la suite d’un revers sur la ligne gagnante de Tsitsipas, repoussant trois balles de match avec les vainqueurs du huitième match avant que le joueur le mieux classé scelle l’accord avec une prise en main dans le prochain match pour la place de le match de titre.

Felix Auger-Aliassime, âgé de 19 ans, en est à sa cinquième finale ATP et la deuxième de suite après Rotterdam, l’emportant sur Gilles Simon 7-5, 7-6 en un peu moins de deux heures. Felix a eu des problèmes dans les deux premiers tours, économisant cinq balles de match avant de battre Egor Gerasimov pour atteindre les quatre derniers où il a dû travailler dur contre un ancien double champion qui a fait de son mieux pour rester en contact dans son meilleur résultat à Marseille depuis 2015.

Felix n’a perdu le service qu’une seule fois, produisant deux pauses et jouant mieux dans les moments décisifs pour rester dans la course au titre, recherchant le premier titre ATP après avoir perdu les quatre précédentes finales. Le Français a saisi une pause dans le sixième match de l’ouvreur pour se déplacer 5-2 devant avant qu’Auger-Aliassime ne commence à remonter, frappant un coup droit sur le vainqueur de la ligne au neuvième match pour prolonger le set et sauter devant avec une autre pause. à 5-5.

Au service de l’ensemble, le Canadien a sauvé deux points de rupture avec les vainqueurs de service et l’a clôturé par une attaque en coup droit qui lui a permis une belle évasion. Il n’y avait aucune chance de pause dans le set numéro deux et c’est Felix qui contrôlait le rythme dans le tie-break avec quatre mini-breaks, émergeant au sommet après une double faute de Gilles pour devenir le quatrième joueur actif avec cinq finales ATP à l’adolescence. .